Charlotte Caniggia trató de “vieja” y “re loca de la cabeza” a Yanina Latorre, en su debut como panelista

Charlotte Caniggia debutó como panelista en el ciclo “Pampita Online”, de Net TV. Fiel, y no recibió el visto bueno de Yanina Latorre, quien estaba en un móvil realizando una salida para el programa. Cuando le consultaron sobre el trabajo de la hija de Mariana Nannis, la rubia no solo no le quiso decir nada sino apuntó a la conductora para manifestarle que no estaba de acuerdo con la incorporación.

“No Pampita, no, ningún consejo. No me gusta Charlotte como panelista. Perdón, tenía que ser clara. No tiene contenido y esto es lo que hace que los panelistas después queden mal”, dijo.

Tras escucharla, la conductora le manifestó que sentía que no era así “que hay que darle una oportunidad a gente nueva”.

Charlotte la miraba en silencio, y Yanina volvió a tomar la palabra; “¿Y por qué se tendría que renovar, si hay gente que lo hace excelentemente bien? No es sentarse a decir pavadas...”.

Al volver al piso, Charlotte -fiel a su estilo- sentenció: “A mí, me cae re mal Yanina. Me parece una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele: ése es el tema”.