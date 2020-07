FÚNEBRES | 4 de julio del 2020

03/07/2020 - 22:00 Funebres

Fallecimientos

- Andrés Touriño Giuliano (Córdoba)

- Carlos Alberto Ríos

- Nilda Esther Álvarez

- Wertel de Jesús Argañaraz

- Graciela del Valle Ninich (La Banda)

- Hugo Eleodoro Moreno Araujo





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: SILVIA PATRICIA GARCÍA DE JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la resurrección.

Sus tíos Justo Alegre y Silvia Assef, sus primos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas familias, participan con profunda tristeza la partida de Patricia y acompañamos con dolor y deseando pronta resignación a su esposo e hijos. Solo el tiempo cicatriza estas heridas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: SILVIA PATRICIA GARCÍA DE JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la resurrección.

Patri, vuela alto amiga que los ángeles te esperan. Manda tu luz para los que te amamos, especialmente a tu gran compañero de vida Ruly. A tus incondicionales hijos. Gracias por la vida compartida… Te voy a extrañar amiga del alma Cristina Cerviño, Ángel Sirena, sus hijos Matías y Erin Davis, Florencia y Juan Ortiz de Zarate, Ángel Augusto y Tami Terrasa y Agustina Sirena, nietos, Valentina, Federico y Marco.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: SILVIA PATRICIA GARCIA DE JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la resurrección.

Cámara de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero (CATUSE), participa el fallecimiento de la esposa de nuestro vicepresidente sectorial Julio Jorge y de la madre de nuestro vocal Federico Jorge. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: GRACIELA DEL VALLE NINICH

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la resurrección.

Su tía Rosario Navarro, sus sobrinas Gabriela y Claudia, sus sobrinos políticos José y César, sus sobrinos nietos Fabrizio y Chiara; y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de tristeza a sus sobrinos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: GRACIELA DEL VALLE NINICH

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la resurrección.

Directivos, personal docente, nodocente, estudiantes de la EAGyG y la AACER, participa del fallecimiento de la exdocente de la institución y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: MARTA LILIANA DEL VALLE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/20 y espera la resurrección.

El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su Honorable Consejo Directivo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculada Dra. María Virginia Cerro, acompañan a su colega en estos momentos de dolor y elevan una oración en su memoria.

RECORDATORIO: RODRIGO NICOLÁS FERNÁNDEZ SARAIVA

(q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19.

Rodri: "Llevo tu imagen en la piel, tu sonrisa entre las horas, tu corazón como bandera". Te recuerdan con infinito amor tu compañera Victoria; tus papás Alicia y Oscar; tus hermanos Belén, Ale, Cele y Fede; Ángela, Ramiro, Eugenio, Mateo y toda tu familia y amigos de Santiago y San Luis. Y piden por tu eterno descanso.





ALBORNOZ, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Eduardo Ledesma, Rita Ledesma, y Marta Barrientos y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Piden elevar oraciones en su memoria en este momento de dolor, acompañan a su hija Maria del Carmen.

ÁLVAREZ, NILDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Chicha: Mi amor extraño estos 64 años que hasta hoy compartimos. Dios te aleja de mi lado, estarás presente hasta que nos encontremos en el seno del Señor nuestro Dios, muy dificil será olvidarte. Esperame en el Cielo. Chau Mi amor. Nica, Raul, Marcela, Rody, hijos politicos, nietos y bisnietos y sus respectivas familias te despiden.

ÁLVAREZ, NILDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Su esposo Nicanor Néstor Gerez, sus hijos Raúl, Marcela, Gustavo, nietos, h. pol. bisnietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ÁLVAREZ, NILDA ESTHER (q.ep.d.) Falleció el 2/7/20|. Sus hermanos políticos Camilia, Mirta, Silvia, Cacho y Norma Gerez y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, NILDA ESTHER (q.ep.d.) Falleció el 2/7/20|. Su hermana política Luisa Gerez e hijos Walter, Marcelo, Fernando y Cecilia y sus familias acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

ÁLVAREZ, NILDA ESTHER (q.ep.d.) Falleció el 2/7/20|. Su hermana política Norma Gerez, su esposo José Luna, sus sobrinos: Guilly, Jorge, Valeria, Claudio Luna y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, NILDA ESTHER (q.ep.d.) Falleció el 2/7/20|. Claudio Gerez, Ema Arias y Emanuel Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, NILDA ESTHER (q.ep.d.) Falleció el 2/7/20|. Claudia Gerez y flia. Roxana Gerez y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, WERTEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Sus hijos Diego,Tito, Negro, Kike, h. políticos, nietos Tulio, Rafa, Valentina, Julieta, Lautaro, Benjamín, Rafaela, Lorenzo, Martina, sus hnos. sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio y sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Patricia y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Guido Gallego, Cristina Rucheli, participan su fallecimiento. Acompañamos a la familia en este dificil momento.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Manuel Ibarra y Marta Camuñas participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y acompañan con afecto a su familia.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Vero Llalj y familia participan con profunda congoja el fallecimiento de Patry, acompañan en estos momentos de dolor a sus seres queridos, en especial a Luciana, mi amada amiga, con quien sobrellevaremos el mismo tipo de tristeza y desconsuelo. Ella por su mamá y yo por mi papá, hasta que esta adversidad se transforme en hermosos recuerdos por todo lo vivido y disfrutado. Ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Luis Barbieri y Familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Remo Eduardo Terzano participa su fallecimiento acompañando en el dolor a sus familiares, especialmente al amigo Ruli.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Pedro Rodríguez y Dr. Rodolfo Zanoni, participan del fallecimiento de la señora madre, de la colega y compañera de trabajo Luciana. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE JORGE, SILVIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Chino Gubaira, Fabiola Vittar y flia. despiden con gran dolor a la querida Patry y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su amigo Rodolfo Ricarte y su hija María Victoria Ricarte, María Soledad Prados, participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Su madre Elba Inés, sus hnas. Carlota y Candelaria, su sobrina Sofía participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio Jardín del Sol, casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Su tía María Sara Araujo, Ramón Fernández, Mariano, Victoria, Facundo, Ignacio y Catalina Cerro participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su mama y hermanas en este momento de dolor.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Su tío Luis Ignacio Araujo y sus hijas María Sara, María Angélica y María Eugenia Araujo y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Su tía María Eugenia Araujo y sus hijos Mateo y Santiago Contato participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá y hermanas en este momento de dolor.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Hugui cuanto nos duele tu partida, siempres vas a estar en nuestros corazones. Sus primos Pablo y Vale.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Hugui, que Jesús te tenga junto a el, dale Señor el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin. Sus tíos Marilo y Paqui, y sus primos Vale, Francisco y José.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Victor Cabrera y Liliana Moya, sus hijas Constanza y Guadalupe, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su mamá Elba en este momento de dolor.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Claudia Abramovich participa el fallecimiento del hijo de su amiga Elba Ines Araujo.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. José Elías participa gran pesar su fallecimiento y acompaña a su mamá Elba y demás familiares en el dolor y la oración

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Su madre: Celia Díaz, sus hermanas: Liliana, María y Claudia, sus hijas: Laura e Ivana, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de los Flores. Org. Amparo S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción acompañamos a nuestra compañera profesora Liliana Ríos y a su familia, elevando una oración en memoria de su hermano.

SANTILLÁN, ANDRÉS NERESTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Berta Llanos y flia. participan con dolor la partida del esposo de la amiga Delia Melin y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANDRÉS NERESTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Nelly López y sus respectivos hijos participan con gran dolor su viaje al cielo. Todo nos parece un sueño del cual no podemos despertar. Te recordaremos a cada momento esa sonrisa que daba luz y vida. Amigo ejemplar, abuelo, esposo leal. Descansa en paz.

VIOTTI, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d) Falleció en Córdoba el 2/7/20|. Chini Filippa de Guber, Alva Escontrela, Perla Palazzi, Nucha Sanguedolce y Rosita Coman participan el fallecimiento de Fran y acompañan a su esposa Zulema, hija y nieta en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

VUARANT DE LASTRETO INÉS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/20|. Comisión directiva y socios del Círculo Médico de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de colega Dr. Bruno Lastreto. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

ARCE, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Padre tu partida cambió mi vida, pero mucho más lo hizo el tiempo que pasaste a mi lado. Quizás has desaparecido de mi vida pero nunca de mi corazón. Fuiste y serás mi mayor tesoro no estaré triste porque te fuiste a los brazos del Señor. Su esposa Graciela, hijos Luis, Javier, Mario, Sole, Gaby, Silvina y Milagros.

ARCE, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/20|. Hace un mes que partiste al reino de Dios. Hermano no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en mi corazón ante tan dolorosa pena. Tu ausencia me duele pero tu recuerdo siempre me hará sonreír. Sus hermanas Norma, Marta, Rosa, Ramón y Viviana.

DIRENCIO, OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/13|. Padre querido, hoy se cumplen siete años de tu partida. Es tan difícil explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada momento de nuestras vidas. Tu partida por siempre será nuestra mayor pérdida. Descansa en paz. Que Dios te conceda la paz eterna. Te amaremos por siempre hasta el último día de nuestras vidas. Su esposa Susana Cáceres, su hija Fabiana, hijo político Luciano y sus nietos Melina, Fabricio, Kiara y Ovidio.

DIRENCIO, OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/13|. Padre, Gracias por tanto cariño, protección y por sobre todas las cosas por tanto amor que nos brindaste desde niñas. Es por eso que nos custa tanto resignarnos a tu ausencia. Siempre fuiste, sos y serás el ser más especial para nosotras. Te amamos y extrañamos demasiado cada día que pasa. Descansa en paz. Sus hijas Lucía y Fabiana Direncio.

OVEJERO, LUIS GILBERTO (Piquino) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Hoy hace un año de tu partida, te extraño, pero me consuela saber que estás en un lugar donde no hay dolor ni tristeza. Descansa en paz padre querido. Su hija Elsa, ruega oraciones en su querida memoria. Besos al Cielo.

VIDAL, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Querido viejo, hoy un año que Dios decidió llevarte a su lado, así no sigas sufriendo. Hoy tu alma descansa en paz, pero nosoros tus hijos todos los días te recordamos y extrañamos. Siempre fuiste un padre amoroso, al igual que con tus nietos que te recuerdan y siempre vivirás en nuestros corazones. Mi bello ángel, te extrañamos mucho. Tus hijos Mica, Geor y Juan, tus nietos, Zoe y Tizi.

ÁBALOS, HORACIO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. "Fuerza de espíritu ante este muy triste momento, recibe nuestra solidaridad". Ignacio Vladimiro Gallardo y Eva María Gallardo participan su fallecimiento y acompañan a su hija CPN Patricia Mariana y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

ÁBALOS, HORACIO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Los compañeros de su hija Patricia del Dpto. Auditoria del Tribunal de Cuentas de la Pcia., participan y la acompañan en estos momentos rogando oraciones en su querida memoria.

ÁBALOS, HORACIO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. "Que brille la luz que no tiene fin". Comunidad del C.E.N.S Nº 4 acompañan en estos momentos de dolor ante la pérdida de su papá al Prof. Horacio Ábalos. Ruegan oraciones en su memoria.

NINICH, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Sus hijos Federico, Gustavo, Mariana Serrano, h. pol. Sandra, Noemí, Matías, nietos Lourdes, Francisco, Vladimir, Ema, su hna. Carlota participan el fallecimiento, sus restos serán cremados. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NINICH, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Su primo Oscar Ninich y familia y su prima Marta Ninich y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NINICH, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Tus amigos y excompañeros de la E.A.G.yG. te despiden con mucha tristeza. Descansa en paz, Gra. Hasta siempre. Norma, Marta, Irma, Lucky, Lucy, Graciela, Hugo, Ana Emilia, Nony, Ana María y Cristina.

PÁEZ DE ROMERO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. "Querida Lely: Agradecemos al Señor el tiempo feliz que nos regalo a tu lado, ahora le pedimos consuelo y fuerzas. Vivirás en nuestros corazones y te amaremos siempre. Que Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Marta, Mary, Paco y Adriana; nietos y bisnietos. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PÁEZ DE ROMERO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Martha Zelarayan, Miguel Ángel Piñeyro, Marianina, Gaby y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Las Termas.

PÁEZ DE ROMERO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Marta Inés Pérez del Busto de Layús, hijos Osvaldo, Pablo, Saúl, Andrea y Diego y respectivas familias, con hondo pesar y acompañando a toda la familia, participan de su fallecimiento rogando por pronto consuelo. Las Termas.

PÁEZ DE ROMERO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Aida Fajre y Dra. María Leonor Abdo, participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestras amigas Marta y Adrián, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.