Aconsejan control de peso, actividad física y comida sana para evitar la diabetes gestacional

03/07/2020 - 22:24 Santiago

Generalmente, el nacimiento de un bebé con sobrepeso suele resultar simpático y despertar ternura en familiares y amigos. Lo que muchos desconocen es que ese estado del recién nacido, comúnmente está relacionado con que recibió más glucosa de la normal a través de la placenta de su madre, que durante el proceso ha sufrido de diabetes gestacional.

La doctora Mónica Roldán, especialista en diabetes, explicó que este problema lo pueden sufrir mujeres que nunca tuvieron la enfermedad o que ya la tenían, por lo que es muy importante que durante el embarazo, las mujeres realicen todos los controles y que mantengan su peso, una alimentación saludable y la actividad física.

“La diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica durante el embarazo, independientemente si existía antes y la mujer no lo sabía o si es realmente es de aparición en la gestación. Entonces, los casos son muy variados, ya que podemos encontrar diabetes gestacional en mujeres que nun ca supieron que ya venían con la patología años antes y por lo tanto ya pueden tener complicaciones; u otras mujeres que por primera vez presentan valores elevados”, explicó la profesional.

Precisó que los valores para el diagnóstico son glucemias en ayunas superiores a 100 miligramos, o en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde se da de tomar 75 gramos de glucosa en agua, tienen valores iguales o mayores a 140 miligramos a las 2 horas.

“Estos índices no son iguales que en la población general, son valores especiales para las gestantes, ya que por su condición tienen que tener valores más bajos, así el bebé no sufre las consecuencias”, amplió.

“Superbebé”

En ese sentido, explicó que “cuando escuchamos o leemos que nació un 'superbebé' de más de 4 kilos, debemos saber que fue un niño concebido de un embarazo con alteraciones de la glucosa, probablemente con falta de diagnóstico de diabetes gestacional. Ese bebé recibió más glucosa de la normal a través de la placenta de su madre, y para defenderse de esos valores altos, tuvo que liberar insulina de su propio páncreas, haciendo así que su tamaño crezca, ya que la insulina es una hormona anabólica”.

Frente a este riesgo, la doctora Roldán recomendó “planificar el embarazo y llegar a ese momento lo mejor preparada posible, manteniendo el peso, cumpliendo con hábitos alimentarios saludables y actividad física. Si ya existe el diagnóstico de diabetes gestacional, la mamá deberá llevar un plan de alimentación especial, con cuidado en azúcares y ultraprocesados, ejercicios adaptados y control de sus glucemias con un monitor o sensor de glucosa”.

Sobre cómo deben ser los estudios que deben realizarse las embarazadas para prevenir complicaciones, dijo que se aconseja “al inicio del embarazo, un análisis de rutina, y la prueba con glucosa a partir de la semana 24 de gestación, y si sale normal, se repite en la semana 32”.

“Es muy importante el antecedente de diabetes en la familia, aunque siempre digo que la Genética no es destino, se puede cuidar, ganar no más de 10 kilos en el embarazo y realizar ejercicio y no tener diabetes”, consideró.

Los factores de riesgo

Entre los factores de riesgo, la doctora Roldán enumeró:

- Diabetes en embarazo previo.

- Edad mayor a 30 años.

- Antecedentes de hijos con peso al nacer mayor a 4 kilos.

- Familiares con diabetes.

La Organización Mundial para la Salud relevó que la prevalencia de diabetes gestacional (DG) a nivel mundial oscila entre 1 y 14% y en la Argentina aproximadamente es del 9.8%, según el trabajo que se hizo desde el Comité de Diabetes y embarazo en 14 centros de todo el país, con 1.000 pacientes.

En Santiago

De acuerdo con los registros que se manejan en el Centro de Calidad de Vida del Iosep, en nuestra provincia, en 9 años, desde marzo del 2011 a marzo 2020, se captaron 255 casos de diabetes gestacional.