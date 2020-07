El salario real perdió un 40% de su valor frente a la vivienda

04/07/2020 - 00:59 Economía

El índice de salario real en términos de metros cuadrados reflejó en mayo una reducción del 40% para los departamentos nuevos y del 42% para los usados, de acuerdo al Informe del Mercado Inmobiliario e Índice de Salario Real que realiza el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade).

El informe analiza la evolución de los precios de oferta de departamentos y del índice de salario real en términos del valor del metro cuadrado de vivienda, lo que “en mayo representó una nueva disminución en el poder de compra del salario”.

Esta caída fue el resultado de una fuerte reducción de las remuneraciones promedio en dólares de los trabajadores registrados del sector privado (-40,6% ia) y la leve reducción de los precios de las unidades nuevas (-1,1% ia).

De acuerdo con el trabajo sobre los indicadores de mayo, el índice de salario real en términos de metros cuadrados presentó el valor más bajo desde que se comenzó a elaborar el índice: 35,9 para los departamentos nuevos y 36,9 para los usados.

En términos interanuales, el índice de salario real muestra una reducción del 40% para los departamentos nuevos y del 42% para los usados.

El promedio simple del precio de oferta del metro cuadrado para el conjunto de barrios relevados históricamente por Uade como Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez, fue de U$S 3.697 (-1,0% ia) para los departamentos nuevos y de U$S 3.336 (+2,3% ia) para usados.

Se necesitaron en promedio 6,67 salarios para adquirir un metro cuadrado de vivienda nueva y 5,87 para adquirir lo mismo de una vivienda usada, en los barrios relevados históricamente por Uade.

Los precios para el segmento “a estrenar” rondaron entre los U$S 2.731 (Balvanera) y los U$S 3.913 (Belgrano), mientras que para el segmento usados los valores oscilaron entre U$S 2.242 (Balvanera) y los U$S 3.474 (Palermo).

De esta manera, el comportamiento de estas variables implicó que, durante mayo, el salario haya podido comprar solo el 15% de un metro cuadrado nuevo la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, proporción que es inferior a la registrada en igual mes de 2019, cuando alcanzó al 25%.