“Señales de humo”, documental que interpela a la tecnología

04/07/2020 - 20:54 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

Redacción de EL LIBERAL

En una pequeña comunidad del Norte Argentino, los servicios de telefonía e internet se cortan por los fuertes vientos que azotan la región. Mario, arriero y guardaparques de la comunidad, tendrá que subir a las altas cumbres intentando reparar el desperfecto.

Esta es la síntesis de la historia que plantea “Señales de humo”, documental del cineasta tucumano que se estrena el jueves en el canal Cine.arTV y el viernes 17 en la plataforma Cine.ar Play. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, reveló los secretos de esta historia real.

¿ Por qué motivos decidiste filmar “Señales de humo”?

Hace siete años que volví a la Argentina tras estar doce años en España. Si bien yo soy de Tucumán, pero desde hace mucho tiempo que no vivo allí. De Barcelona me vine a vivir a Santa María Mojarra, un pueblito ubicado en los Valles Calchaquíes. Viviendo en ese pueblito, se nos cortaba permanentemente internet, en casa en donde vivíamos con mi mujer, por lo que un día acudí a la compañía proveedora del servicio. Me informaron que, debido a los temporales en la alta montaña, los técnicos tenían que subir a reparar el desperfecto. Pregunté quiénes eran los técnicos o la persona encargada, para saber cuándo retornaría internet. Me respondieron que esperaban al arriero, quien los llevaría hasta el destino cuando pudieran sortear las inclemencias del tiempo. Y quién es el arriero, pregunté. Mario Reyes, me dijeron, un señor que vive en los cardones, cerca de Amaicha. Me quedé sorprendido porque a Mario lo conocí hace treinta años cuando fui, siendo estudiante de fotografía, para hacer un trabajo con amigos en el cerro El Negrito. En ese mismo momento comenzó la idea de realizar este documental. Lo contacté a Mario y le propuse hacer el documental. Cuando le propuse a Mario hacer un filme con la idea de que un pueblo perdido se queda sin internet, me dijo: “Bueno, bueno, empecemos”. Él no vive en Amaicha sino en Los Cardones, que es en donde filmamos nosotros junto con un amigo cuidador de cabra que él tiene. El detonante de hacer el filme fue haberme quedado sin internet, viviendo en un pueblito alejado y recurriendo a un hombre baquiano para que te solucione un problema tecnológico.

Más allá de lo personal, el mensaje está plasmado en el rap que es el leit motiv del filme.

Llegar a esa síntesis que hizo el autor del rap, Gustavo Salazar, es notable. En la película incorporé, además del rap, ritmos propios de la zona, entre ellos la copla.

La disrupción que haces con la inclusión del rap, también se da con la dicotomía que planteas entre lo arcaico y lo moderno, lo ancestral y lo nuevo y el diálogo puro de los personajes.

De alguna manera, yo quería intervenir el género documental y no dejarlo en el plano de la entrevista, de la voz en off. No estoy en contra de lo tradicional, de la voz en off y de la entrevista. En España yo hice un documental tradicional. Este documental (‘Señales de humo’) yo sentía que, de alguna forma, me pedía cierta reflexión e intervención visual, porque es un documental con muchas voces. Si bien está esa dicotomía entre lo ancestral y lo moderno también el documental vascula en eso. Es por eso la inclusión del rap, de los textos escritos como algo intervenido. Es un documental intervenido por cierta actualidad, como es la actualidad de los jóvenes que están chateando y buscando las cabras. Eso me pasó a mí de verdad cuando estaba en el campo, en Catamarca.

El documental es revelador, desde la primera hasta la última toma, de temas que por añejos no dejan de tener actualidad.

La primera toma del documental es casi antropológica, es el barro y los hombres que se ven casi fuera de foco trabajando con unas cabras. La última toma del documental es una obra de arte del hombre tapada con un plástico. Para mí es una incógnita y tiene que ver con los momentos que estamos viviendo: de incertidumbre. Una obra de arte es, de muchas maneras, una incertidumbre. Cuando estábamos haciendo la película, el artista tucumano Rodolfo Avella, autor de esa obra, me preguntó si tenía que hablar. Le dije que no porque ya tu obra lo dice. Y le dije que el caballo tapado iba a ser la última toma de la película, y así quedó.

“Hay que creerles a los viejos”

La conversación entre Mario y el ingeniero, interpela. “Por ahí, quien te dice que hay que creerles a los viejos...”, remarca el Ingeniero.

Ellos están en un cementerio. Tiene muchas lecturas cuando el Ingeniero dice ‘hay que creerles a los viejos’. No es solamente a los viejos de edad sino a lo que uno cree que es viejo. Ahora, todo el mundo está apasionado por lo nuevo. Yo no sé qué es muy bien lo nuevo. Un poco don Atahualpa decía siempre eso: “Hay que ver qué vamos a encontrar de viejo y no qué voy a encontrar de nuevo”. No sobrevaloremos los medios. La tecnología han diluido los rituales de lectura, de visualización porque todo tiene un tiempo. Hay que escuchar a los viejos. La cuestión tecnológica es una huida hacia adelante sin retorno. No le veo futuro a la humanidad que viene. Le veo un futuro alienado, lejos de los canónes humanos.

Los días en que podrás verla en forma gratuita

“Señales de humo” se estrenará el jueves 16, a las 20, por Cine.ar. Se repetirá el sábado 18. En tanto, en Cine.ar Play se emitirá desde el viernes 17 hasta el jueves 23 en forma gratuita. A partir del jueves 30, en alquiler. “Cine.ar es una gran herramienta que tenemos en el cine argentino en estos tiempos de cuarentena”, dijo Sampieri. l