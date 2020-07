Yanina a Charlotte: “Esta vieja es la número uno de las panelistas”

04/07/2020 - 21:11 Pura Vida

Charlotte Caniggia no se quedó callada al escuchar que Yanina Latorre criticó su rol de panelista en “Pampita Online”, ciclo que conduce Carolina Ardohain.

“Me parece que es una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele”, aseguró la hija de Mariana Nannis y del futbolista Claudio Caniggia.

Al enterarse, Yanina replicó con contundencia.

“Es maleducada. Lo único que dije es que no está preparada para ser panelista. Es como que me digan que yo no estoy preparada para cantar y me ofenda”, respondió Yaninna.

“¿De qué puede opinar? No sabe de actualidad. Hay gente que es modelo y es culta, que estudió y que leyó. Porque no es que sos modelo y sos tarada”, añadió.

“Pero Charlotte Caniggia no sabe quién es Napoleón Bonaparte. No sabe quién es nadie. No sabe de ropa, no conoce la Argentina. ¿De qué puede hablar? Posta lo digo. Bastardea nuestra profesión”, remarcó.

Luego en “Los Ángeles de la Mañana”, ciclo en donde es panelista, precisó: “Lo único que dijo ‘es una vieja’. Tengo 50. No soy vieja. Yo no hablo pelotudeces. Con tu mamá (por Mariana Nannis) tampoco tuve un problema. Tu mamá siempre habló de mí. Yo acá digo información”.

Y recalcó: “Es hermosa, pero no es panelista”. Además reveló que su hija Lola había recibido la propuesta de formar parte del panel de la modelo pero no aceptó.

“Vieja es un insulto fácil. Esta vieja es la número 1 de las panelistas. ¿Sabés cómo te paso el trapo?”.

En tanto, Ángel de Brito bromeó con su panelista. “¿Qué te pasa, Yanina? ¿Así te dejó Charlotte? Una paliza te pegó”, dijo el conductor de “Los ángeles de la mañana”. “Es maleducada”, fue lo primero que dijo acerca de la hermana melliza de Alexander Caniggia por sus agravios en televisión.

Oportunamente, “Pampito” afirmó: “Ay, Yanina, pero hay que darle lugar a gente nueva. Este camino se hace aprendiendo. Uno no nace aprendiendo. Tenés que empezar algún día”.

Y Latorre indicó: “¿Por qué se tendría que renovar (un panel) si hay gente que lo hace excelentemente bien? Es lo mismo que con la política. Me parece que no es sentarse a decir nada. ¿Charlotte de qué puede opinar? No sabe ni el nombre de Napoleón Bonaparte”.

“En casa miento”, por streaming

“En casa miento”, una experiencia teatral por streaming en vivo con dramaturgia y dirección de Nacho De Santis y Sebastián Suñé, podrá empezar a apreciarse desde el sábado próximo, a las 21, y con elenco rotativo.

Tomando como puntapié el casamiento de Sil y Hernán, la propuesta ofrece cada mes una obra distinta que se repite cada sábado y sólo por cuatro funciones, con localidades para su visionado que pueden adquirirse por Alternativa Teatral. Fernanda Metilli, Agustín Aristarán (Rada), Carola Reyna, Boy Olmi, Diego Gentile, Javier Marra, Tamara Garzón, Gustavo Pardi, Gustavo Garzón, Berenice Gandullo y Esteban Masturini conforman el elenco elegido especialmente a partir de su convivencia en el período de aislamiento por la pandemia.

Cada quien cuenta una historia única que se desarrolla en su espacio real y en un tiempo concreto, sin edición. Los espectadores serán testigos de aquello que ocurre en el espacio y que es capturado mediante diferentes dispositivos electrónicos.l