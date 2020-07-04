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CARTELERA TV / 05 de julio de 2020

- 21:18 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CLUB 57

18.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

21.00 POR EL MUNDO EN CASA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

00.30 VER. VIDA EN RED

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14 DE TIC

13.30 PEDALIER

14.00 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. BELGRANO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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