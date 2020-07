La reina de Londres es argentina

04/07/2020 - 21:22 Pura Vida

L as personas que saben, esas que conocen cada paso de ballet, cada versión coreográfica y no se pierden los chismes del mundo de la danza, esa gente no habla de la estrella argentina del Royal Ballet de Londres llamándola Marianela Núñez; para ellos, la bailarina es “The Queen”, la reina.

Como cientos de miles de niñas en el conurbano bonaerense y en el país, la pequeña Marianela aprendió a bailar a los 3 años en su barrio y recuerdan sus padres que a los seis años les informó que sería “ballerina”, aunque a esas alturas no supiera bien de qué se trataba aquello.

Dos años más tarde, ya tomaba clases en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, desde donde hizo algo habitual, como ingresar al cuerpo de baile de la compañía, a una edad muy poco habitual: los 14.

Cuando apenas tenía 15 fue seleccionada para participar en una gira por Argentina como solista del Ballet Clásico de La Habana. En 1997, Maximiliano Guerra la eligió para bailar con él en Uruguay, España, Italia y Japón.

Su llegada al Royal Ballet

A esa gira le siguió otra con el Ballet Estable del Teatro Colón en calidad de precoz primera bailarina, esta vez por Europa y Estados Unidos, y antes de que terminara ese año el Royal Ballet de Londres, la compañía más importante del Reino Unido y una de las cinco mejores del mundo, la contrató, a pesar de que no estaba permitido porque era menor.

Así fue que en su primer año en Londres, la argentina se incorporó al curso de posgrado en la Royal Ballet School de Londres, una de las escuelas más codiciadas, hasta que, luego de cumplir 17 años, se unió formalmente a la compañía inglesa y dos años después fue ascendida a primera solista en 2001 y a bailarina principal en 2002.

Marianela Núñez suele decir que el Royal Ballet es su casa y es en ese teatro imponente donde su carrera floreció y se consolidó atravesando todos los roles principales del repertorio clásico y contemporáneo, incluyendo obras de Ashton, Balanchine, Cranko, Forsythe, Kylian, MacMillan, Robbins, Tudor y Wheeldon, entre otros.

La mejor bailarina de Gran Bretaña

El año pasado, el Círculo de Críticos Británicos la consagró como la Mejor Bailarina de Gran Bretaña y antes de eso recibió decenas de premios y reconocimientos que la han transformado en la reina del ballet, “The Queen”, como la nombran los que saben.

Marianela recuerda su propia adolescencia hace poco más de dos décadas, cuando más o menos a la edad de la jovencita que la entrevistará, vio despegar su carrera internacional.

“En ese momento de mi vida, ya tenía marcado a dónde quería llevar mi carrera y, por suerte, a los 15 años ya había conseguido un contrato con la compañía de mis sueños, el Royal Ballet”, rememoró.

“Yo siempre fui fanática de muchísimos bailarines y bailarinas a los que amaba y sigo amando. Algunos terminaron siendo colegas, con otros terminé ensayando alguna producción. Es increíble porque a pesar de que a los 15 años yo quería este camino y lo tenía muy claro, realmente todos los sueños que tenía a esa edad se me cumplieron y aún más”, señaló.

Recordó que aún tiene muchos otros anhelos y desafíos por delante. De su adolescencia y de aquellos ídolos, Marianela Núñez conserva una colección de fotos, afiches, programas de mano autografiados y pares de zapatillas de punta ofrendadas por sus referentes: “Guardo todo en la casa de mi familia”, reveló.

Una gala multitudinaria que deberá esperar a que pase el coronavirus

La gala gratuita de ballet que Marianela Núñez ofrece desde hace seis años a sus vecinos del municipio bonaerense de San Martín no podrá realizarse este año a causa de la pandemia de coronavirus.

“Todo ha cambiado tanto que ya va a ser imposible”, se lamentó la principal artista del Royal Ballet de Londres.

Con dirección de la exbailarina y actual maestra Analía Domizzi, el espectáculo invita cada año a dos funciones que tienen lugar en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, en José León Suárez, hasta donde llegan más de ocho mil vecinos.

“Teníamos programada la gala para mitad de agosto o comienzos de septiembre, pero va a ser imposible. Así es que, si Dios quiere, vamos a retomar el año cuando todo esté más tranquilo”, anheló Núñez.l