Quimilí celebra 116 años con la obra más importante de su historia, ya en el último tramo de ejecución

05/07/2020 - 00:30 Interior

La ciudad de Quimilí celebra hoy, domingo 5 de julio, sus 116 años. Será sin dudas un aniversario muy especial, por el contexto mundial a causa de la pandemia de Covid- 19. Pero a la vez signada por un acontecimiento que también marcará un momento trascendente en las páginas de la historia del pueblo: la obra de la red de cloacas para casi toda la población, cabecera del departamento Moreno.

El intendente Omar Fantoni, al referirse a esta fecha, no ocultó su emoción por las circunstancias que les tocan vivir a sus vecinos, que no podrán compartir juntos una gran fiesta de cumpleaños, como están acostumbrados. Aunque habrá una celebración que llegará a todos los hogares a través de las redes sociales, para no dejar de cumplir con el aislamiento preventivo y mantener los recaudos que hasta ahora han permitido tener a Quimilí libre del Covid- 19, la enfermedad que ya se cobró más de mil vidas en nuestro país.

En un repaso por todo lo conseguido en este último año, el mandatario resaltó la inminente finalización de los trabajos de repavimentación de los sectores donde se hicieron excavaciones para la red de cloacas. “Es una obra que nos dará un gran salto de calidad a toda la ciudad, pero fundamentalmente nos dará una enorme beneficio en salud pública, mediante el tratamiento adecuado de los desechos cloacales”, explicó.

Según los responsables de la empresa que ejecuta el proyecto, actualmente la obra está prácticamente finalizada “con la instalación de más de 70 mil metros de caños; 530 bocas de registro y 4.200 conexiones. Además de 13 kilómetros de cañerías de impulsión hasta la planta de tratamiento”.

En paralelo, la municipalidad, con el apoyo del Gobierno de la provincia, hizo un enorme trabajo para la reposición del pavimento en cada una de las calles donde fue necesario, además de avanzar con hormigón en algunos corredores viales que tenían adoquines.

Precisamente, ese es uno de los desafíos que el jefe comunal se impuso de cara al próximo aniversario. “Vamos a festejar los 117 años con una ciudad más bella, porque ya estamos trabajando en una serie de obras para darle un paisaje diferente al casco céntrico, sin descuidar las necesidades de los barrios”, expresó.

En ese sentido, hizo referencia a la repavimentación con hormigón del cruce de avenida San Martín, como también la obra ya culminada de la pavimentación completa de avenida Roca, donde además se renovaron las luminarias con tecnología led y se hizo el parquizado completo.

En materia habitacional ratificó el compromiso de continuar trabajando con la misma fuerza con el programa de viviendas sociales, con el cual ya fueron beneficiadas más de 300 familias.

También en educación recordó que está en plena ejecución la obra de la Escuela de Artes y Oficios, en el edificio del viejo hospital, donde funcionará, además, la sede de la extensión de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que ya cuenta con dos carreras en la ciudad.

“Tenemos tantas cosas para hacer que nos entusiasma pensar en lo que se viene, pero no me quiero olvidar de cada uno de los trabajadores municipales que se esfuerzan cada día para que tengamos una ciudad mejor; que salen cada mañana a cuidarnos de esta pandemia; a quienes se comprometen con el desafío de hacer de Quimilí un lugar más digno para vivir”, agregó.

“En este 116º aniversario exhorto a mis vecinos a celebrar de la mejor manera, en familia, cuidándonos entre todos, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, para superar este momento complicado sin tener que lamentarnos más que estas complicaciones que nos genera el aislamiento. Ya vendrán tiempos mejores y para ese momento los quimilenses debemos seguir unidos, para construir entre todos la ciudad que queremos. ¡Feliz cumpleaños, mi querido Quimilí!”.

El acto protocolar y la función artística serán transmitidos a través de las redes sociales

La ciudad de Quimilí preparó una serie de actividades para llegar a todos los vecinos, mediante las redes sociales, para celebrar hoy sus 116 años.

Las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal destacaron que primero habrá una parte protocolar prevista para las 10 de la mañana. La ceremonia se desarrollará en la plaza Santos Pagnutti, ubicada frente al palacio comunal, sobre avenida Rivadavia.

Se previó un reducido grupo de invitados, encabezado por el intendente Omar Fantoni. Incluye el izamiento de banderas, homenaje a familias pioneras de Quimilí y palabras del jefe comunal con un repaso del último año de gestión, en un marco inesperado por la pandemia.

Para la parte artística se convocó a artistas como “Coco” Santillán; Ariel Camaño; “Piri” Barraza; Nico Montenegro y Pochy Chávez, entre otros. l