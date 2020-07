Ariel Ortega: “Hay gente que se cree más importante que el club”

05/07/2020 - 01:47 Mundo River

El ex futbolista jujeño Ariel Ortega, ídolo de River Plate, recordó ayer los cruces que tuvo con el entrenador Diego Simeone cuando coincidieron en el club de Núñez y, al mismo tiempo, elogió el trabajo de Marcelo Gallardo, “porque logró algo impresionante”.

En diálogo con el periodista Atilio Costa Febre, Ortega dijo sobre Simeone: “Hay gente que se cree más importante que el club y que el fútbol. Cada uno tiene su forma de ser. No discuto su forma de trabajar porque es un gran entrenador, pero hay otras cosas que yo priorizo. River es más importante que todos los que pasamos”.

Ortega recordó lo sucedido sobre el cierre del Clausura 2008, en el que fue figura y River salió campeón: Simeone lo dejó al margen de la última fecha contra Banfield, a la que el equipo ya llegaba consagrado (logró el título en la jornada previa con Olimpo).

“Fue como una traición -dijo-. Me dolió en ese momento, pero yo fui a la habitación de él y le dije todo lo que tenía que decir. A él y a Vivas. Los reputeé a él y a Nelson. Ya habíamos salido campeones y tranquilamente podría haber ido a jugar dos minutos ese partido. Entrar, salir y chau, me voy de River y se terminó”.

Préstamo

Por su enfrentamiento con el “Cholo”, Ortega pasó a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza tras ese certamen.

El “Burrito”, al mismo tiempo, hizo un encendido elogio del trabajo de Marcelo Gallardo al frente del equipo: “El “Muñeco” es el corazón de River. Con Marcelo nos queremos, ja. Cómo no nos vamos a querer. Aparte, mi hijo es enfermo de River y él le ha dado la alegría más grande de su vida”.

“Siempre quiero que le vaya bien. Lo que ha logrado en River es impresionante. Creo que él ha soñado cosas, pero no creo que tantas y en tan poco tiempo. A mí me sorprende por cómo ha potenciado a tantos chicos también. Es un técnico que tiene muy bien en claro lo que pretende para su equipo y para el bien de la institución”, contó el ídolo de River Plate, quien recordó que tuvo ese altercado con Simeone porque no lo tuvo en cuenta en un encuentro clave para cerrar el ciclo como campeón.l