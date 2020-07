Real y Barcelona, con la necesidad de ganar de visitantes

05/07/2020 - 01:50 Deportivo

Real Madrid, único líder, visitará hoy a Athletic de Bilbao, en tanto el Barcelona de Lionel Messi, escolta a cuatro puntos, hará lo propio ante Villarreal, en los partidos salientes de la 34ª fecha de la liga española de fútbol de primera división.

Real Madrid suma 74 unidades y viajará a Bilbao para enfrentar a Athletic (48), que pelea por meterse en la zona de clasificación a las próximas copas europeas.

Barcelona (70), que era líder antes de la suspensión del certamen por la pandemia de coronavirus, volvió sin ser el mismo y arrastra aparentes problemas de vestuario: su visita a Villarreal, quinto y con aspiraciones de Champions, asoma como un duro encuentro.

El “Barsa” viene de empatar 2 a 2 con Atlético de Madrid (tercero), partido en el que Lionel Messi llegó a los 700 goles en su carrera.

Luego de esta jornada quedarán apenas 12 puntos en juego, con lo que los partidos de hoy pueden empezar a ser definitorios en la pelea por el título de la liga.

La fecha se inició el viernes con la goleada de Atlético de Madrid sobre Mallorca por 3 a 0 y continuó ayer con tres partidos, que arrojaron los siguientes resultados: Celta de Vigo 1, Betis 1; Valladolid 1, Alavés 0 y Granada 2, Valencia 2.

Programación

La programación para hoy es la siguiente: Athletic de Bilbao vs. Real Madrid (desde las 9, hora argentina), Espanyol vs. Leganés (12), Osasuna vs. Getafe (14.30) y Villarreal vs. Barcelona (17).

La fecha se completará el lunes con dos partidos: Levante vs. Real Sociedad (14.30) y Sevilla vs. Eibar (17).

Principales posiciones: Real Madrid 74; Barcelona 70; Atlético de Madrid 62; Sevilla 57; Villarreal 54; Getafe 52; Real Sociedad 50; Athletic de Bilbao 48; Valencia y Granada 47. l