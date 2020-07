Damián Tintorelli: “No es que me voy y dejo Olímpico, todo lo contrario”

05/07/2020 - 02:17 Deportivo

Damián Tintorelli se sumó a la lista de argentinos que jugarán el torneo de ascenso del básquet uruguayo (Metro), pero dejó en claro que su objetivo es recuperar ritmo de competencia de cara a la temporada 2020/21 de la Liga Nacional, en la que le gustaría volver a vestir la camiseta de Olímpico.

En diálogo con EL LIBERAL desde Junín, el pívot de 38 años de edad y 2,05 metros de altura explicó: “La posibilidad surgió por el parate debido a la pandemia. Desde el último partido con Olímpico hasta que arranque la nueva liga, van a pasar como ocho meses sin volver a una cancha, sin poder entrenar, sin poder tener ritmo de partido y eso es bastante perjudicial. Para cualquier deportista, estar ocho meses alejado, no es fácil. Y salió la oportunidad de ir a jugar el Metro de Uruguay para poder volver a competir, jugar y estar adentro de una cancha, que es lo que deseaba en este momento.”.

“Tinto”, que jugará para Olivol de Montevideo, comentó cómo es la situación en su ciudad natal. “En Junín acá está todo muy cerrado por el tema de la pandemia, no hay gimnasios abiertos, tampoco estadios. Lo único que está permitido es salir a correr, por lo cual que me llegue la posibilidad de entrar a una cancha para volver a competir era algo muy importante para que no pase mucho tiempo y volver a estar de la mejor manera para la liga que viene”, agregó entusiasmado.

En el Metro de Uruguay, Tintorelli se reencontrará con Jonatan Slider (25 de Agosto), Leonardo Mainoldi (Stockolmo), Martín Leiva (Larre Borges) y Agustín Cáffaro (Urupán Basket). “Es un lindo desafío ir a otro país como Uruguay y más que nada volver a una cancha, que era lo que yo deseaba: poder darle un corte a todo esto de estar parado, con incertidumbre, volver a jugar, tener la cabeza ocupada y volver a sentir esa adrenalina de partido es lo que necesito”, explicó de cara al ascenso uruguayo, que se disputará entre el 3 de septiembre y 16 de octubre.

Por último, dejó en claro que su mente y su corazón siguen en el “Negro” bandeño. “No es que me voy y dejo a Olímpico, todo lo contrario. Yo me voy para volver a tener una competencia, ya que es un campeonato corto de dos meses que me va a permitir volver de la mejor manera, ya entrenado y con ritmo de partido para la temporada que viene. Si es Olímpico, mejor, porque se portaron muy bien. Nos quedó un sabor amargo de tener que cortar el campeonato en un momento bueno que estábamos pasando. Si Olímpico quiere contar conmigo para la temporada que viene, voy a estar”, concluyó. l