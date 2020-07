La menor embarazada de Los Telares dijo que su familiar la abusaba en su casa y hasta mientras dormía la esposa

05/07/2020 - 23:36 Policiales

Una serie de testimoniales, informe socio ambiental, pericias psicológicas e inspección ocular de una vivienda representan las medidas inmediatas de la Fiscalía, como tercer capítulo en la investigación por el abuso sexual y embarazo de una niña de 13 años, atribuida a dos hombres: uno de ellos, hermano del intendente de Los Telares, Salavina.

El delito se conoció el 18 de junio último. Los padres trasladaron a la menor al Cepsi y los médicos les informaron que cursaba un incipiente embarazo.

Test positivo

En el test positivo, la familia confirmó rumores que hablaban de reiterados vejámenes a su hija, endilgados a dos hombres.

En distintos episodios, acusaban al marido de una familiar de la menor y, por otra parte, a un hermano de un jefe comunal, deslizaron los voceros judiciales.

Ese mismo día, la familia interpuso una denuncia en la policía y la fiscal Victoria Sottini activó una compleja investigación.

Contención

Al día siguiente, los expertos del área de Contención entrevistaron y escucharon a la jovencita.

Del relato, establecieron que la historia era genuina, con nombres y apellidos.

El 24 de junio, el cuerpo médico forense realizó un examen físico ginecológico a la adolescente y confirmó el aportado por los médicos del Cepsi: la joven estaba embarazada.

El 1 de julio, la Fiscalía facultó a los psicólogos y asistentes sociales para escuchar a la víctima en Cámara Gesell.

Para entonces, los dos imputados ya estaban informados sobre la denuncia y asistidos por sus abogados.

Relato de la víctima

A grandes rasgos, la menor habría revelado que desde ‘los diez a los doce años’ habría sido abusada por el familiar de su madre en una casa en la zona rural de Salavina.

“En las noches, mientras todos dormían él iba a mi pieza. Empezó tocándome y después me abusó. Lo repitió muchas veces. También cuando se quedaba a dormir en mi casa. Y siempre me decía que me calle y no cuente nada”, habría indicado la víctima.

Del mismo modo, habría incluido en los vejámenes al hermano del intendente, pero ubicándolo en otras situaciones y otros lugares de Los Telares, y en los últimos meses.

Ahora, la fiscal instruye la causa y ni bien se produzca el parto, ordenará entrecruzar ADN del bebé y los dos detenidos.

Vejaciones individuales, en distintos tiempos y lugares

Horas después de la Cámara Gesell, los dos hombres fueron detenidos y conducidos a Sanidad Policial e imputados por presunto ‘abuso sexual con acceso carnal’.

Han sido indagados este viernes. Uno se abstuvo y el otro negó todos los hechos. Los abogados del pariente político son Sergio Brandán y Daniel Guzmán. Por el otro imputado, interviene la abogada, Valeria Crespi.

Desde mañana, la Fiscalía remitiría una serie de oficios a la policía de Los Telares. Uno de los más importantes sería la inspección ocular a las viviendas en que la adolescente indica eran los escenarios de las vejaciones sexuales.

Allí radica lo sustancioso en las medidas más trascendentes. La víctima habría aportado las características de las habitaciones y camas. En el caso de su familiar político, los abusos se habrían consumado en ausencia de la esposa del acusado, pero también (en ocasiones) mientras dormía, trascendió.

“Hemos solicitado eximición de prisión y ahora nulidades”

”Antes del primero de julio (día de su detención) hemos requerido la eximición de prisión para nuestro cliente. Luego, elevamos planteos de nulidades ante su detención”, subrayó la abogada defensora del hermano del intendente, Valeria Crespi.

“La menor se refirió directamente contra el otro imputado. Mencionó a nuestro defendido, pero no hizo una descripción como lo relató por el otro hombre”, añadió la letrada.

Para ella, el imputado "es inocente hasta que se demuestre lo contrario y nada lo sindica en forma directa como responsable de algún delito. Creo que se actúa con mucha premura, invirtiendo principios básicos del derecho penal”, profundizó Crespi.

“Insistiremos presentando recursos y pidiendo nulidades. Su detención fue y es ilegal, ya que él no está comprendido en causal alguna. No tiene antecedentes penales, mucho menos facultades o recursos para entorpecer el proceso”, enfatizó.