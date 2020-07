Robin Söderling: “Llegué a buscar en Google cómo suicidarme”

06/07/2020 - 00:36 Deportivo

Un ex tenista de altísimo nivel blanqueó que pensó en terminar con su vida de un modo particular. El extenista sueco Robin Söderling, que llegó a ser número 4 mundial y fue el primero en ganar a Rafael Nadal en Roland Garros, reveló ayer que sufrió ataques de pánico y ansiedad en su mejor etapa deportiva que provocaron su temprana retirada en 2015 a los 31 años.

Söderling, quien llegó a buscar por Internet distintas formas para suicidarse, abandonó el deporte profesional por una mononucleosis, pero confesó a la emisora pública Radio de Suecia que llevaba sufriendo problemas años antes de serle diagnosticada esa enfermedad.

“Tenía ansiedad constante, me roía por dentro. Me sentaba en el departamento y miraba al vacío sin entender, el ruido más pequeño me provocaba pánico. Si sonaba el teléfono, temblaba de miedo”, afirmó al programa Verano en P1.

En 2009, después de disputar la primera de sus dos finales seguidas de Roland Garros, empezó a sentir pánico por primera vez y, con los éxitos, aumentó la presión. “Me entró pánico, empecé a llorar. Volví al hotel y me tiré en la cama, cada vez que pensaba en salir a la cancha, entraba en pánico. Por primera vez sentí que independientemente de cuanto quisiera, no podía, ni aunque me pusieran un revólver en la cabeza. Llegué a buscar en Google cómo suicidarme”, confesó el destacado tenista internacional, que debió abandonar el deporte.