El 70% de los latinoamericanos desconoce cómo detectar una fake news

06/07/2020 - 01:31 Opinión

Un nuevo estudio realizado por Kaspersky en la región evidenció los riesgos que los usuarios corren cuando se conectan y navegan en Internet crédulamente y sin cuestionamientos.

En promedio, el 70% de los latinoamericanos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa de una verdadera, según reveló un nuevo estudio desarrollado por la compañía global de ciberseguridad Kaspersky, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA. En ese sentido, quienes menos logran identificar una Fake News son los peruanos, con 79%, seguidos por colombianos (73%) y chilenos (70%). Más atrás se encuentran argentinos y mexicanos, con 66%, y finalmente brasileños, con 62%.

La investigación mostró también que el 16% de los consultados desconoce por completo este término, aspecto en el que igualmente destacan los peruanos, con un 47% que afirma no saber a qué se refiere. En contraste, quienes están más familiarizados con esta expresión son los brasileños, con solo un 2% que dice ignorar lo que es una fake news.

El sondeo se enmarca en la campaña Iceberg Digital, realizada por Kaspersky para analizar la situación actual que viven en materia de ciberseguridad los internautas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; y develar los riesgos que tanto empresas como usuarios comunes corren cuando se conectan y navegan en la red crédulamente y sin cuestionamientos.

Iceberg Digital tiene como fin prevenir que las personas sean víctimas de “icebergs digitales” (sitios web, apps, enlaces o imágenes que a simple vista se ven inocentes o superficiales, pero que en realidad esconden algo oscuro y desconocido), se “estrellen” contra ellos y acaben naufragando. En concreto, busca que los usuarios reconozcan los peligros que acechan en Internet, aprendan a distinguir lo bueno y lo malo, lo real de lo falso, y se mantengan así alejados de la ciberdelincuencia.

“Tal como ocurre con los icebergs, en Internet no todo lo que vemos es lo que realmente es. En las oscuras profundidades del mar puede esconderse una enorme masa de hielo capaz de hundir nuestro barco de un solo golpe si creemos únicamente en lo que está a simple vista: su punta. En Internet, esa punta puede ser una noticia falsa, un correo de cumpleaños con un link maligno, una atractiva oferta que llega como SMS a nuestro smartphone, o una imagen que propagamos por nuestra oficina; cosas que pueden verse inocentes, pero que por pecar de ingenuos podrían generar enormes daños en nosotros y en nuestro entorno”, explica Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Escasa suspicacia

De acuerdo al sondeo, apenas un 2% de los latinoamericanos cree que las Fake News son solo un juego y no perjudican a nadie, mientras la gran mayoría piensa lo contrario y asegura que las noticias falsas son nocivas o, eventualmente, podrían llegar a serlo. Un 72% afirma incluso que se viralizan porque alguien busca dañar o conseguir algo a cambio. No obstante, solo el 46% de los encuestados cuestiona de vez en cuando o simplemente no cuestiona lo que lee en la web, siendo nuevamente los ciudadanos peruanos quienes destacan en este aspecto, con 58%. Le siguen colombianos, con 47%, y chilenos, argentinos, mexicanos y brasileños, con 42%.

Respecto de quienes más confían en los contenidos que circulan en Internet, las mujeres de la región superan a los hombres, con 49% versus 42%. En este contexto, las peruanas llevan la delantera con 63%, seguidas por colombianas y mexicanas, con 47%, y argentinas y brasileñas, con 45%. Las más suspicaces en tal sentido son las chilenas, con el 42% de las preferencias.

El estudio arrojó además que -en promedio- un tercio de los latinoamericanos utiliza únicamente las redes sociales para informarse a diario y solo un 17% lo hace a través de páginas webs de medios de comunicación tradicionales. De éstos, quienes emplean las redes en mayor medida para este propósito son los mexicanos, con 35%, seguidos por brasileños (33%) y chilenos (32%). Más atrás se encuentran peruanos (31%), argentinos (28%) y colombianos (26%).

En cuanto a las edades de los consultados, el sondeo mostró que son los jóvenes de entre 18 y 24 años los que más acuden a las redes para conocer lo que está pasando en su país o región, con 38%. En tanto, quienes menos se informan en estas plataformas son los internautas de entre 35 y 50 años. En la misma línea, quienes suelen compartir en sus perfiles y chats una noticia impactante sin verificar el origen de ésta, son los usuarios de entre 25 y 34 años, y quienes menos lo hacen son personas de entre 18 y 24 años.

“Los resultados de este nuevo estudio dejan en claro que gran parte de los latinoamericanos continúa confiando prácticamente a ciegas en lo que circula en la web, algo que evidentemente puede generar graves consecuencias no solo en el ámbito personal, sino también profesional”.En el caso de las Fake News, éstas no solo pueden dañar a una persona o institución, destruir confianzas e incluso generar caos. También son utilizadas por los Ciberdelincuentes para atraer a usuarios despistados a hacer clic en enlaces maliciosos y concretar así el robo de identidad o de dinero”.

Los especialistas de Kaspersky ofrecen las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de y/o propagar noticias falsas:

•Tenga cuidado en la búsqueda de información sobre noticias de última hora. Solo consulte fuentes oficiales de noticias.

•Anuncios en redes sociales que parecen demasiado buenos para ser verdad probablemente lo son. No haga clic en enlaces de fuentes dudosas. Si usted hace clic en tales anuncios, no revele información personal o confidencial.

•Sea cauto y responsable a la hora de compartir contenidos sensacionales y de procedencia dudosa en redes sociales, apps de mensajería instantánea o e-mails.

•Asegúrese de que su computadora este al día con todas las actualizaciones de software (navegadores, plug-ins, parches de seguridad).

Además, se recomienda instalar en todos los dispositivos electrónicos una solución robusta de seguridad que puede proteger datos personales, advertir sobre sitios web peligrosos y notificar si información personal ha sido comprometida.