Conmoción en el ambiente del fútbol: Murió Osvaldo "Chiche" Sosa

06/07/2020 - 11:03 Deportivo

Triste noticia para el mundo del fútbol: este lunes murió Osvaldo “Chiche” Sosa. El ex jugador y entrenador tenía 72 años y había estado internado hace solo unos meses por un severo cuadro de neumonía. En 2013 había sufrido un ACV que le había dejado numerosas secuelas en su salud.

En febrero de este año había sido ingresado de urgencia a la Clínica Zavala, de Belgrano, por un cuadro grave de neumonía y de infección urinaria por lo que debió quedar hospitalizado y bajo cuidados intensivos. En aquel momento, su esposa, Ana, y su hijo Lautaro, de 16 años, habían iniciado una campaña para recaudar donaciones para costear su tratamiento. Argentinos Juniors se había sumado a este pedido solidario y había invitado a colaborar a sus socios e hinchas.

En sus últimos años de actividad profesional se había dedicado, además, a dar charlas en el conurbano bonaerense y en el interior del país sobre la formación de jugadores infantiles y juveniles. “Allí no existe la profesión de técnico de infantiles, entonces tratamos de darle un asesoramiento para que aprendan los valores y el sacrificio a través del deporte para poder triunfar en la vida. Me encuentro con muchas realidades y lo importante no es cambiar a los técnicos, sino asesorar a los que ya trabajan con los chicos porque son ellos los que conocen su vida”, dijo en una de sus últimas entrevistas.

"Hasta siempre Chiche", lo despidió Argentinos, el club con el que quedó más identificado después de dirigirlo en seis ciclos, por última vez hace quince años. "Argentinos Juniors lamenta con profundo dolor informar el fallecimiento de Osvaldo "Chiche" Sosa. Acompañamos a la familia, amigos y seres queridos en este difícil momento", abunda el mensaje del club de La Paternal en Twitter.

Sosa, quien actualmente estaba en pareja con Ana -tuvieron a Lautaro, de 16 años-, estuvo casado con la actriz Marta González y en 2001 sufrió un duro golpe por el fallecimiento de uno de sus hijos (Leandro) en un accidente automovilístico ocurrido en México, mientras él dirigía a Chacarita Juniors.

En el "Bicho" de La Paternal, además de haber sido jugador- técnico durante un lapso en 1971, se hizo cargo del equipo en otros cinco períodos: 1974, 1981, 1992–94, 1997-2000 (logró el ascenso a Primera División) y 2004-05.

Como futbolista, Sosa había sido un jugador algo irregular pero de mucha calidad, que supo brillar en la década del '70 en Argentinos Juniors, donde tuvo dos etapas. Había debutado en Almagro en 1964, luego tuvo un breve paso por Independiente y también llegó a jugar en Ferro Carril Oeste.

Su carrera como director técnico consta de una foja abundante. Además de todos sus períodos en Argentinos, al que ascendió a Primera División en 1997, dirigió a Almagro, Tigre, Huracán, Colón de Santa Fe, Armenio, Mandiyú de Corrientes, Racing Club, Talleres de Córdoba, Chacarita, Lanús, Independiente, Quilmes y Atlético Tucumán. Acostumbrado a arreglarse con escaso material o con jugadores surgidos de las divisiones inferiores, "Chiche" siempre se destacó por complicar a los equipos más grandes con planteos inteligentes que potenciaban las virtudes de sus jugadores y limitaban a las figuras del rival.