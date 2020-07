“Oski” Guzmán: “Necesitamos y estamos exigiendo la declaración de la emergencia cultural”

06/07/2020 - 20:52 Pura Vida

Oscar “Oski” Guzmán ama la actuación como a su vida misma. Su trayectoria, la que jalonó en el teatro, la televisión y el cine, es un testimonio claro y contundente de esa pasión. Descolló en innumerables producciones televisivas que van desde sus iniciales “Campeones de la vida” y “Buenos Vecinos” hasta la reciente “Apache: la vida de Carlos Tévez” y la próxima “Maradona: sueño bendito”.

Ahora, con motivo del 60º aniversario del Teatro General San Martín, vía streaming, se estrenó “El Niño argentino”, una sátira del dramaturgo argentino Mauricio Kartun sobre nuestra sociedad, en donde comparte escenario con Mike Amigorena y María I. Sancerni.

EL LIBERAL , vía plataforma Zoom, lo entrevistó para hablar de estos temas y la realidad que vive el actor argentino en estos tiempos de pandemia.

¿Cuánta esperanza tienes de que los actores vuelvan a subir al escenario para seguir trabajando y retomen el contacto con la gente?

Mis esperanzas están vivas, latentes, fuertes. Probablemente, eso va a pasar. Seguramente, iremos con una contundencia casi hambrienta, tanto artista como público a consumar el hecho teatral. Lo que sí un poco me baja la esperanza, y que me desesperanza bastante, es la inacción del gobierno por comprender la tarea. Entendemos que la salud es lo primero hoy por hoy. Pero hay como cierta lógica ya asumida de “pobres ustedes, los actores, son los primeros que cortaron y los últimos en volver”. La verdad, a esta altura, no queremos ser “pobres los actores...”, creemos que hay que hacer cosas, medidas que hay que tomar, se pueden hacer cosas. Se está pudiendo en todo el mundo y los actores y el público son un eje fundamental en la lucha de preservar la cultura del teatro en nuestro país, sobre todo en Buenos Aires porque es una ciudad muy potente culturalmente a nivel mundial. Entonces, eso no es porque nos creemos nada, simplemente se trata de que la actividad teatral es muy fuerte acá. El público necesita ver teatro. Lo necesita para poder consumar su existencia dentro de lo que es esta gran ciudad con sus cosas buenas y sus cosas malas. Los artistas jugamos un rol fundamental y constantemente fundacional de lo que va a pasar. Por eso no creemos que seamos pobres los artistas.

¿Cuál es la situación actual de los artistas en este contexto de pandemia?

Necesitamos y estamos exigiendo la declaración de la emergencia cultural. Estamos en estado de emergencia. Muchos de nuestros compañeros actores ya están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Fabio “Mosquito” Sancineto está a cargo de Actores Solidarios, en donde está poniendo el cuerpo en medio de la pandemia. Entre otras cosas, se dedica a juntar bolsones de comidas para llevar a compañeros que no tienen para comer, para ayudarlos y ayudar. Estamos tratando de sobrevivir con todo. Los actores, los artistas, los agentes de teatro estamos todos en lucha. Las salas independientes están cerrando. Es dolorosísimo porque son los lugares en donde vamos a presentar las creaciones que hacemos. Hay en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mucha más inacción que, por ahí, en el nacional. El Teatro Nacional Cervantes ha tenido alguna acción, por ejemplo, tuvo capacidad de respuesta, organizó charlas en donde se paga a artistas. Es mínimo, pero es una ayuda. Es mínimo, pero es un empuje. Es mínimo, pero es una voluntad de querer que sigas subsistiendo porque tu trabajo es necesario, es vital, es esencial. No existen protocolos para los actores que dan clases. Muchos actores dan clases en esta ciudad. Yo mismo doy clases y muchas veces no doy clases porque no hay espacios para alquilar de tantas clases que hay. Hay mucha gente que toma clases de teatro. En ese sentido, la actividad cultural es muy potente en la ciudad. Los actores tenemos algo muy claro: podemos comprender, podemos acompañar, pero somos actores y la acción es lo primero para nosotros. Nosotros trabajos con la acción y vemos la acción como el eje fundamental del discurso. Si en la ciudad no hace algo al respecto es porque en su discurso está diciendo “no me importa si muere esta actividad, no me importa si esta actividad se debilita”. Es un discurso peligroso que todos los actores estamos dispuestos a combatir.

“Galíndez le entregó la vida a Diego y Diego le entregó todo su amor incondicional”

“Oski” Guzmán es simpatizante de Boca. “Soy bostero de alma”, le dijo a EL LIBERAL. Haber interpretado a personajes cercanos a ídolos del club de sus amores lo puso feliz. En su entrevista con EL LIBERAL, se notó ese estado al hablar de “Chito”, el tío de Carlos Tévez, a quien interpretó en “Apache: la vida de Carlos Tévez” (Netflix).

En “Maradona: sueño bendito” (próxima a estrenarse en Amazon Prime Video) será Galíndez, apodo de Miguel Di Lorenzo, quien fuera durante 12 años el fisioterapeuta todo terreno de la Selección e inolvidable por el suceso del “bidón de Branco” durante el partido entre Argentina ante Brasil en los octavos de final del Mundial del 90.

“En Maradona: sueño bendito, hago de Galíndez, nada más ni nada menos, el personaje mítico de la Selección Argentina. Es ese Galíndez que es amigo personal de Maradona, que acompaña a Maradona desde sus comienzos en Argentino Juniors. Él le entregó la vida a Diego y Diego le entregó todo su amor incondicional y su corazón. Lo siguió a todas partes a Diego. De alguna manera, Galíndez lo traía a tierra. Lo hacía recordar a sus principios y mirar de donde venía”, dijo a EL LIBERAL al referirse a Galíndez. “Es un personaje muy querido por el pueblo argentino. Creo que la serie va a tener una gran repercusión. Yo vi un tráiler y realmente es maravilloso. Ojalá se estrene este año, incluso habíamos comenzado a hablar de una segunda temporada. Todo se detuvo, todo se frenó en el mundo. Así que habrá que esperar un poco todavía”, añadió.

Fue el tío de Carlos Tévez en la serie “Apache”

Haber interpretado a Chito, el tío de Carlos Tévez en la serie biográfica sobre el “Apache”, fue algo “maravilloso” para Guzmán. “Oski”, en su entrevista con EL LIBERAL, remarcó: “Conocer al tío de Tévez me dio la dimensión también del tipo de personaje que era. Y hay algo que roza cerca con lo de Galíndez (personaje que interpreta en “Maradona: sueño bendito”).

El tío de Tévez, “Chito”, es el único de los Tévez que todavía sigue viviendo en Fuerte Apache. Todos ya se fueron de Fuerte Apache, pero él (por Chito) sigue ahí, porque es su lugar. Es un hombre de un corazón gigante, con una vida muy dura como fue la que tuvieron todo los Tévez ahí”.

“Conversé con él y pudo transmitirme desde que lugar a él le pasaron las cosas que le pasaron. Fue muy conmovedor”, resaltó el gran actor.

Protagonizó “Hoy”, el video que hizo Residente con artistas de la Argentina

Otro de los recientes trabajos de “Oski” es su participación estelar en “Hoy”, el videoclip de la canción que presentó oficialmente el músico de Puerto Rico, Residente. Allí compartió con Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz, entre otras celebridades argentinas.

“A René (por René Juan Pérez Joglar, popularmente conocido como Residente) lo considero un hermano del camino. En el 2003, cuando estaba haciendo el programa La Liga, un periodista me sugirió que escuchara a Calle 13. Desde ese momento, me acompañó para siempre. Hoy es casi lo único que escucho. El canto de René, sus pensamientos y todo lo que él encuentra políticamente incorrecto para decir. Puedes estar o no de acuerdo con lo que dice, pero me reestablece en un punto de eje artístico”, evocó como conoció a René.

En cuanto al contenido de “Hoy”, el tema del cual se hizo el clip, dijo: “Puede parecer un reguetón o como una danza sexual, pero este tema, tal como nos contó, lo hizo basado en una danza jamaiquina muy sexual. Hace un video, aparentemente de una danza sexual, pero basado en un principio casi diría antropológico, buscando la identidad portorriqueña. Acompaño todo lo que dice”.