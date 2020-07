Patria, traición y sociedad en “El niño argentino”

06/07/2020 - 20:56 Pura Vida

“El niño argentino”, del dramaturgo argentino Mauricio Kartun, llegó al streaming. La obra, protagonizada por Oski Guzmán y Mike Amigorena, puede ser vista en la plataforma del Teatro San Martín, sala porteña que celebra sus 60 años. El espectáculo fue estrenado en el 2006 en la Sala Cunill Cabanellas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Sobre la modalidad y el contenido de la pieza, habló también con EL LIBERAL “Oski” Guzmán.

¿“El niño argentino” es tragedia o parodia?

Se inscribe en el concepto de lo paródico. Lo paródico apareció casi desde el primer momento. Fue un término instalado por Mauricio Kartun para los ensayos. La relación de “El niño argentino” con el peón del campo parodia la relación entre el payaso blanco y el Tony, que es una tradición de payasos. La parodia del “El niño argentino” en esta historia es la del niño bien, hijo del poder que viaja a Europa castigado por algún “chanchullo” que se mandó. Lo mandan en la bodega del barco en donde se relaciona con el peón de cría (su personaje) de la vaca (Aurora). Por la parodia podemos hablar de muchas cosas que conocemos. Por eso, cuando el niño argentino hablaba, le hablaba a los Alzogaray, a los Uriburu, esa familia que él tan bien conocía y que de alguna manera han maltratado a la vaca del peón de cría y han traicionado la voluntad de engendrar una patria nueva en esa cuarta bodega del barco.

¿La metáfora de la vaca maltratada es el de la Argentina destratada históricamente?

Por supuesto, por supuesto. Todo el concepto de patria es un término muchas veces traicionado, traicionado por las clases poderosas porque utilizan a la patria para exprimirla, sacarle el jugo e irse a Europa que es lo que hace metafóricamente “El niño argentino”. Era costumbre, en aquellas épocas, que las familias de mucho dinero, que estaban aburridas de tanta plata que tenían, viajaban a Europa en un barco y llevaban una vaca para tener leche fresca durante el viaje y llevaban al peón de cría para que la ordeñe. Como una metáfora cruel que inserta Mauricio Kartun en la dramaturgia es que lo que el peón de cría no sabe es que la costumbre de esas familias era hacer un gran asado con la vaca, que le fue dando leche durante todo el viaje, antes de bajar a Europa. Y ese peón de cría comprende que para ser como “El niño argentino” algún día debe traicionar sus propios valores.

Mauricio Kartun dijo que ‘El niño argentino’ es ‘una obra guaranga...”

En el momento en que la tuvimos que actuar e investigar físicamente, él nos bajó este concepto de lo guarango para buscar en el arte popular, en el carnaval, en todo aquello que se burla de..., que no pretende ser otra cosa, el lenguaje físico que contraponga este verso con el que él tan exquisitamente construyó la poesía dramática de ‘El niño argentino’. Por eso, Mauricio Kartun defiende esto de lo guarango porque a esa relación entre el niño argentino y el peón de cría hay mucha farsa metida en el medio que hace que los personajes se vuelvan groseros, guarangos, chabacanos. La vaca Aurora está vestida como una especie de corista berreta.

¿’El niño argentino’ habla de esa traición?

La traición es el gran descubrimiento del peón de cría. La relación que sucede en este triángulo amoroso que arma Mauricio Kartun entre el niño argentino, la vaca Aurora y el peón, se genera una traición que hace que el peón comprenda que la traición es el futuro, el futuro de lo eterno, la eternidad ganadora.

¿Cuánta actualidad reviste esa relación entre el niño argentino, el peón de campo y la vaca Aurora con lo que vivimos hoy?

¡Uf, imaginate! Planteemos el tema de Vicentin, por ejemplo y la marcha para defender a quienes te traicionaron y a su vez los que hicieron estafa decir ‘¿yo?, ¡jamás! ¡no, es una empresa familiar! Fijate cuáles son los tejes y manejes de esa estructura política, cómo se maneja y cómo Mauricio Kartun pudo verla específicamente y como el peón de cría aprendió a través de la traición la actitud política de nuestro país. Por eso podemos ver personajes políticos que hoy por hoy están en un bando, dicen una cosa, después están en otro bando y dicen otra cosa, porque la traición es el motor de su actividad política.

¿Cómo has vivido el estreno de la obra por streaming?

Con mucha alegría porque el teatro en este momento no se puede expresar, no solamente porque los actores no podemos hacer función sino, sobre todo, porque el público no puede ir a las salas. La oportunidad que nos dan al abrirse el archivo por los festejos de los 60 años del Teatro San Martín, es bueno. De alguna manera, nos renuevan, nos remarcan el camino que tomamos hace mucho tiempo. Esta es una oportunidad (el estreno virtual) para los que la vivieron, revivirla, y para los que no la vieron tener un documento de cómo fue esa obra.

La trama de “El niño argentino” está enfocada en aquella Argentina de principios del siglo XX, cuando las familias de su opulenta clase ganadera solían viajar a Europa acompañadas de una vaca. Acomodada en la bodega del transatlántico la clásica holando pampeana surtía de leche fresca a la prole durante los largos días de embarque. Escrita en versos que remedan las formas clásicas del teatro romántico, la obra es una parodia política basada -justamente- en aquella costumbre emblemática. La relación entre el hijo de la familia -ese inimputable Niño Argentino-, su peón y la vaca -que completa el triángulo clásico-, organiza la trama que se desliza en su hipótesis y su estructura sobre aquella frase de Carlos Marx: “Todos los grandes hechos de la historia universal se repiten dos veces. Una vez como tragedia y la otra como parodia”.