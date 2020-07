Superó sus adicciones y junto a su familia pudo empezar una nueva vida

06/07/2020 - 21:37 Santiago

La lucha se hace más llevadera cuando la familia acompaña en el camino hacia el triunfo. Y Jorge bien sabe de eso. Él finalizó su tratamiento de rehabilitación en adicciones en la modalidad de Consultorio Externo, del Centro de Rehabilitación de Adicciones de Santiago del Estero (Crease) de la Fundación Nocka Munayki, en convenio con el Gobierno de la Provincia.

Hoy, ya fuera de la vida oscura en la que estuvo sumergido por muchos años, cuenta su experiencia porque sabe que sus vivencias pueden ser conocidas por personas que están buscando ayuda o la familia de quien está atravesando este tipo de problemas.

“El consumo hizo que fuera teniendo hábitos y que me fuera convirtiendo en una persona que antes no era. Traté de que en el trabajo no me afectara. Pero el problema se replicaba en otras cosas, hasta que junto a mi familia decidimos buscar ayuda y hacer una terapia. Así llegué hasta la Digaia. En este tipo de situaciones, como lo remarcan los especialistas, siempre es fundamental el tema del apoyo emocional. Que la familia o los afectos acompañen esta decisión muchas veces ayuda a que asumir el compromiso de poder cambiar lo que está mal no sea tan cuesta arriba”, expresa Jorge, liberado ya de las adicciones.

Y agradece el constante acompañamiento del equipo de profesionales “que me ha ayudado dándome las herramientas para que yo pueda encontrar límites, controlar lo que estaba haciendo y cambiar lo que iba mal. Eso también ayuda a darle verdadero valor a las cosas. Los afectos, la familia y también lo económico ya que yo trabajo, pero nunca podía estar bien porque me gastaba todo en mis vicios”.

“Gracias a Digaia y al Crease he aprendido muchas cosas y me pude plantear objetivos. Mejoré en mi trabajo, me siento bien ahí. Eso ayudó a nuestra meta, que es la de tener mi casa. Entonces hemos decidido comprar un terreno. Es algo que siempre quisimos, pero nunca lo llevábamos adelante. Hoy ese es un proyecto que está encaminado, tengo mi terreno y estoy construyendo mi casa. Y también estamos pagando un auto. Son cosas que parecía que no iba a alcanzar y hoy se están concretando”, afirmó.