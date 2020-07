La Cruz Roja Argentina filial local convoca a una colecta de sangre

06/07/2020 - 21:41 Santiago

En consonancia con la emergencia sanitaria mundial, la Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero organiza campañas que ayudan a paliar la situación.

En esta oportunidad, la convocatoria es a donar sangre, mediante una campaña de recolección masiva, que tendrá lugar mañana en la sede de la institución que se encuentra en la intersección de Absalón Rojas y Salta, de la ciudad Capital.

Personal capacitado se encontrará en el lugar, de 8.30 a 13.30, y por lo que convocan a todos los santiagueños a participar del acto altruista.

Requisitos

Vale indicar que los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un año desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud (no tener gripe, resfrío, etc.). No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses.

Situación

En la actualidad con la pandemia, una de las tantas consecuencias indeseadas del Covid-19 fue la caída de la donación de sangre.

La donación es fundamental porque los centros de salud continúan atendiendo pacientes con diferentes patologías, enfermedades oncológicas, cirugías complejas o heridos en accidentes de tránsito y necesitan de manera urgente algo que sólo se obtiene gracias a la solidaridad de las personas.

“Si se continúa con esta situación de desabastecimiento, a la brevedad se agotará el stock de sangre de los bancos”, advierten.