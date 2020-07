No descartan que Dovizioso se tome un año sabático en el 2021

06/07/2020 - 22:32 Deportivo

El mánager del piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso, Simone Battistella, analizó la situación contractual de “Dovi” y sus negociaciones con Ducati, firma que no la que no está muy satisfecho en cuanto a su trato con el italiano.

“Dovi no comenzará esta temporada sabiendo qué hará en el 2021 porque en este momento no tenemos todavía una negociación con Ducati. Estamos definiendo un acuerdo para 2020. Ducati prefiere esperar algunas carreras antes de iniciar la negociación con Dovizioso, así que deberemos esperar probablemente hasta Austria para hablar con Ducati. Esto puede traducirse en que no tenga equipo para el año que viene”, aseveró Battistella, en declaraciones a Dazn.

“La decisión es de Ducati, para Andrea va bien esperar, no es un problema. Hemos ofrecido disponibilidad a Ducati para hablar estas semanas, pero han preferido esperar y para nosotros no hay problema. Espero que esto no genere tensión en el momento que tengamos que salir a pista porque es un campeonato en el que todos debemos rendir al máximo. Espero que este compás de espera no cause tensión durante el mes de agosto, que será un mes fundamental. Sobre todo para Ducati y Dovizioso las carreras de Brno y Austria son fundamentales”, agregó.

A su vez, Battistella reconoció algunas tensiones con “Gigi” Dall’Igna, jefe en Ducati.

“Es verdad que ha habido tensión entre Andrea y Gigi, pero, como he dicho antes, tensión hay siempre, más o menos. Cuando se gana es fácil que todos estén contentos, pero cuando hay dificultades surgen las tensiones. Pero esas tensiones no significan necesariamente negatividad, porque en realidad ambos tienen el mismo objetivo y de la tensión también nacen cosas positivas y creo que los resultados al final son buenos. Ducati y Dovizioso han sido los únicos que se han jugado el Mundial con HRC y Márquez, que han impuesto un nivel de rendimiento monstruoso sobre el resto. La única alternativa a Márquez hasta hoy ha sido Ducati-Dovizioso y eso también ha sido resultado de la tensión”.