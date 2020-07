Gerardo Montenegro: “La idea es que en octubre empiece la Liga”

06/07/2020 - 22:37 Deportivo

Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes, comentó que la idea de la dirigencia del básquet argentino es que octubre comience la temporada 2020/21 de la Liga Nacional.

El dirigente santiagueño reveló, además, que la mesa ejecutiva se puso como plazo hasta el 25 del corriente para anunciar el cronograma de competencias.

“Dentro del marco de incertidumbre, hay que planificar la temporada 20/21 en las mismas condiciones que la temporada pasada. La idea es que en septiembre arranque la pretemporada para que en octubre empiece la Liga. Pusimos plazos hasta el 25 de julio con la Mesa Ejecutiva para anunciar el cronograma de la temporada 20/21. Seguimos trabajando con el Comité de Crisis y la Secretaría de Deportes, a través de Matías Lammens, para ver cómo está la situación en todo el país”, comentó Montenegro en una entrevista concedida a UcU Radio.

“Hemos recibido felicitaciones por el protocolo que hemos hecho para comenzar la próxima temporada. Hemos hecho un gran avance, pero estamos esperando la fecha. Estamos planificando la temporada 20/21, similar a la 19/20”, agregó el santiagueño.

Consultado acerca del rumor de que Oberá TC intentará comprar una plaza en la máxima categoría, respondió: “Oficialmente no hay nada con respecto de si hay algún equipo de la categoría que no pueda continuar. Seguramente cuando planifiquemos la temporada, aparecerá alguna noticia al respecto. Tampoco tenemos propuestas de algún club para comprar plaza en esta categoría. Seguimos con el formato que venimos trabajando a nivel profesional. Más allá de la crisis económica hay que seguir con la fortaleza de saber que nuestra liga tiene que conservar todo lo que hicimos todos estos años. Estamos trabajando con la CABB, a diferencia de años anteriores, con políticas para ir coordinando la reorganización deportiva del básquet argentino. Son trabajos que quizá tengan impacto en otras temporadas, no en ésta. Por las causales venimos tomando decisiones y no han desaparecido en lo que respecta a la Liga de Desarrollo. Hay un estándar mínimo que tienen que cumplir los clubes para competir en el máximo nivel”, afirmó el dirigente.

Montenegro descartó, además, la posibilidad de que la temporada se juegue con 24 equipos. “Jamás ha sido tratado de ese tema, no está en nuestro proyecto. Creemos que no están dadas las condiciones para que sean 24 clubes los que jueguen la Liga, pero sí creemos en el proyecto que venimos trabajando. Nunca estuvo en los planes pasar a jugar con 24”, confirmó.

Sobre la cancelación de La Liga, opinó: “Era imposible poder terminar la Liga. En Buenos Aires volvieron atrás y teníamos a dos equipos que estaban entre los ocho clasificados para terminar la temporada. Ha pasado un mes y ha quedado demostrado que no era posible terminar en la fecha que queríamos terminar”.

El éxodo

Con respecto al éxodo de jugadores y entrenadores hacia otras ligas del extranjero, comentó: “Tiene que ver con la incertidumbre que hay. Nuestra pretemporada va a comenzar en septiembre y en octubre comenzaría La Liga, pero la necesidad de los jugadores de estar en movimiento fue determinante, no sólo fue por lo económico. No se sabe cómo serán los salarios en la Argentina, con respecto a lo acordado el año pasado”. De cara a la próxima temporada, Montenegro tiró más datos relevantes. “Estimamos que la primera etapa, por lo menos hasta diciembre, se jugará sin público. Cada plantel con su presupuesto verá la plantilla que pueda formar. Es una decisión de cada club traer extranjeros”.