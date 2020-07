En Mitre, el plantel sigue a la espera de una decisión

06/07/2020 - 22:56 Deportivo

La sensación de incertidumbre en cuanto a la reanudación del fútbol argentino hizo que muchos clubes estén hoy en la misma situación que Mitre, cuya casi totalidad del plantel quedó en libertad de acción el pasado 30 de junio, pero los futbolistas continúan esperando una decisión acerca de su futuro.

Es que más allá de que gran parte de los futbolistas ya no pertenecen al club del barrio 8 de Abril, los mismos quedaron a la espera de lo que resuelva el cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío Ortiz.

El “Indio” será quien tome la decisión acerca de los jugadores con los que le interesa contar para la próxima temporada. Pero esa decisión se dilata, especialmente porque no hay un horizonte muy claro con respecto a la reanudación de la actividad.

El caso del Aurinegro es más complejo porque aún en el supuesto de que se retome la competencia en el corto o mediano plazo (se estima que se podría jugar en septiembre u octubre), corre el riesgo de no jugar hasta el año próximo. Esto es debido a que, si bien se estipuló que los ascensos a la Liga Profesional se resolverán dentro de la cancha, aún no se determinó la forma de disputa. Una de las alternativas es que jueguen los equipos ubicados en los puestos de vanguardia, por lo que Mitre (que se encontraba penúltimo en su zona) podría no jugar hasta el 2021.

Planteada así la situación, los jugadores tienen la opción de seguir esperando para negociar con Mitre o bien tomar la decisión por cuenta propia de buscar un nuevo rumbo, tal como lo hicieron el defensor Alejandro Rébola, el volante Guillermo Farré y el delantero Pablo Burzio, las primeras tres bajas del plantel de Ortiz.