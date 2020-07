FÚNEBRES | 7 de julio del 2020

06/07/2020 - 23:21 Funebres

- Aníbal Virgilio Argañaraz (La Banda)

- Pedro Pablo Nieva (Bs. As.)

- Ana María Insaurralde

- Silvio Selim Luna (Estación Laprida)

- Delicia Beatriz Benencia (Atamisqui)

- Miguel Ángel Loto (La Banda)

- Lorenzo Sarvelio Jiménez (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: DELICIA BEATRIZ BENENCIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/7/20….

Sus hijos Juan, Carlitos y Noelia, nietos Kevin, Soledad y Angi, su hermana, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en El Hoyón (Dpto. Atamisqui).

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: HUGO ELEODORO MORENO ARAUJO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20…..

Nilda, Horacio Silvio y Dr. Horacio Renato Alfano. Elbita lamentamos la pérdida de tu hijo Huguito, elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO: ALICIA JOSEFINA DEL VALLE LAMI HERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/20…..

A treinta días de tu inesperada partida, tus hermanos Ramón, Alberto y sus respectivas familias te tienen presente en todo momento. Solo nos reconforta el pensar que estás junto a tu hija María del Huerto. Rogamos oraciones en tu memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO: MARTA BEATRIZ INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/20 y espera la resurrección.

Mi vida, mi reina, mi amor, hoy estarías cumpliendo tus jóvenes sesenta y seis años y estarías hermosa como siempre! Nosotros festejaremos tu cumpleaños, con torta incluída, porque tú estas con nosotros. Mi reina, nunca terminaré de agradecerte los treinta y dos años de amor que me diste, haciéndome el hombre más feliz de la tierra, fuimos inmensamente felices a pesar de todos los obstáculos que tuvimos y que vencimos. Por último te voy a repetir los versos de una canción. “Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más”. Su esposo Carlos Pérez, sus hijos Andrea y Fabián ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO: ALBERTO ELÍAS FERREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/18 y espera la resurrección.

Una parte de nosotros se ha ido, para no volver y espero algún día estemos todos juntos reunidos otra vez, mientras te seguimos amando y recordando todos los días. Sus padres Elías y Roxana, sus hermanos Luz María, Sebastián y Francisco, Joaquín y su abuelo Segundo elevamos oraciones en su memoria al cumplirse dos años de su partida hacia el Señor.

BARRAZA, CARLOS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/20|. Sus hijos Griselda, Mariela, Carlos, Matías, Marcos, h.polit. Walter, Ruth, Mariana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

BARRAZA, CARLOS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/20|. Grupo Darwin Productores Asesores de Seguros SRL, propietarios y personal participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Carlos Barraza padre del empleado Marcos Barraza.

BARRAZA, CARLOS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/20|. Darwin, Zulema, Puli, Lucía, Silvia, Alba, Valeria y Matías, acompañamos en el dolor a nuestro compañero de trabajo Marquitos, rogamos por su consuelo y el de su familia y el eterno descanso de su papá Sr. Carlos Barraza.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Sus primos Rosa María Gómez Costas y flia., Raúl Eduardo Gómez Costas y flia., sus sobrinas Alejandra y Valeria Llugdar lamentan el fallecimiento de Yola. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Querida Yolita, partiste a la casa del Padre, pero vivirás por siempre en nuestros corazones. Su tía Haydeé Wagner de Costas, tu prima Irene y sobrinos: Paula y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Sanatorio Alberdi, gerencia, plantel médico y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Dra. Beatriz Costas. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo, Elisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida Dra. Beatriz Costas.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. S.E.J.U.S.E., supervisores escolares jubilados S.E., participan el fallecimiento de la excolega y amiga Yolanda. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos acompañan a su hermana Bety con mucho cariño en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. El consorcio del edificio Roca II participa con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Bety en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Dra. Delia Raab de Alvarez, C.P. Manuel Hector Alvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Dra. Bety con todo cariño en este momento de dolor.

INSAURRALDE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Su esposo Juan, sus hijos Valeria, Natalia, Juan César, Francisco, nietos Santiago, Nicolás, Gael, Máximo, Franchesca, Lucía. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

INSAURRALDE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

MAUD, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Familia Leguizamon: Rudi, Andres y Yesica, Martin y su sra. Marcela, Georgina, Luciana, Maria José, Maia, Samira y Ana Lucia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MAUD, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Sus amigos Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor, y Luciana con sus respectivas flias., acompañan en estos dificiles momentos a Mariana, Toti, Llamil y demas fliares. Rogando que goce junto al Señor de paz eterna.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Ricardo A. Auad y Marcela F. Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TRIMBORN, MAXIMILIANO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá". La comunidad Santa Rita de la parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, participa con profundo dolor el fallecimiento de su exintegrante. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de tristeza. Frías.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Dany, mi querido hijo mi alma vacía pregunta por ti, sé que nunca más te veré, es dolorosa aceptar esta realidad que me aleja cada vez más, pero mi amor por ti es entrañable, me acompañas cada día más y más, en sus horas, minutos y segundos. Te llevaste una parte de mi vida y quedé vacía solo con tu querido recuerdo de días inolvidables. Extraño los momentos juntos y la felicidad, cuando con una sonrisa me llamabas mamá, todo eso pasó, quedaron en el recuerdo... Solo me queda tu imagen real en mi mente. Mi Dany no sé cuanto tiempo me queda por vivir, sé que llegará ese día sin miedo, pero con la alegría de estar juntos. Te quiero mucho, mucho... te extraño, daría mi vida por ti. Te pido que siempre me acompañes en mis sueños y en paz. Tu mamá Carolina. ¡ Tu vieja querida!

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Querido Manuel, fuiste un gran amigo. Que descanses en paz, familia Sanjurjo.

YSI, ESTELA SUMAYA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/14|. Su esposo Lucio, sus hijos Luciana y Ale, sus hijos políticos David y Nati, sus nietos Micaela, Milagros, Isabella, Joaquín, Benjamín y Benicio te recuerdan con mucho cariño el mismo que nos supiste brindar en vida. Que el Señor te tenga en la gloria para que nos brindes lo que siempre nos diste. Hoy al cumplirse seis años que partiste al reino de los cielos. ¡Siempre te recordaremos!

ARGAÑARAZ, ANÍBAL VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/20|. Su esposa Aurelia Ferreyra, sus hijos Aníbal, Gustavo, Ángela, h. políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JIMÉNEZ, LORENZO SARVELIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Su hermana Josefina del Carmen Bracamonte, sobrinos Cristina, Fernando, Facundo, Matías participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aurora. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

LOTO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/20|. Su esposa Valentina del Valle Paz, sus hijos Sandra, Mónica, Américo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia. Cobertura Norcen S.R.L. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CORONEL, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Madre querida: Una fría mañana de junio recibiste el llamado de tu padre y nos dejaste con el corazón destrozado. No estábamos preparados para tu partida. Tu ausencia duele en lo más profundo de nuestros corazones. Te fuiste físicamente pero vives en el recuerdo de tus hijas y nietos que te aman. Con el corazón destrozado seguimos por el camino que nos enseñaste. Trabajo, respeto y humildad. Descansa en paz madre querida que nosotros tus hijos velaremos tu sueño eterno. Te amamos mamy, tus hijos.

GONZÁLES, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su hermano Guillermo Mastroiacovo, Chuna y Arturo ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLES, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

LUNA, SILVIO SELIM (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/20|. Oscar López, Blas Gómez y flia., Misael y Manuel Brander, Oscar Coronel y flia., Rosales y flia., Panchito Leiva y flia. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Estación Laprida. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

NIEVA, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20 en Buenos Aires|. Su esposa Margarita Susana Farese, su hija Magalí Nieva y su hijo político Miguel Moya, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan por el eterno descanso de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

PÁEZ DE ROMERO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara Díaz de Rojas" en nombre de su comisión directiva y socios participan el fallecimiento de la Sra. madre de la colega y compañera Marta acompañan en su dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno y consuelo a sus familiares. Las Termas.

SEQUEIRA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Los compañeros de su hijo Juan Ramón del colegio 923 del Hoyón: Cecilia, Roxana, Valeria, Graciela, Karina, Gabriela, Marcela, Miguel, Celso y Marcelo participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Personal docente, administrativo y comunidad de la Escuela N 923 de Hoyón, Atamisqui, participan el fallecimiento del padre de su director Juan Ramón Sequeira, y de la colega del Nivel Inicial Estrella Sequeira. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto. Ruegan una oración en su memoria.

SEQUEIRA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

SEQUEIRA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. ) "El Señor lo recibió con los brazos abiertos porque se lo mereces". El Club Avenida participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestros amigos y acompañan a su familia en este momento difícil y ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. La promoción 85 del colegio P.F.U, participa con gran dolor el fallecimiento de nuestra compañera Estrella y del tío de Marion. Ruegan oraciones en su memoria.

BENENCIA, DELICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/20|. Su hijo Juan agradece a familiares, amigos y compañeros de trabajos de Edese por el acompañamiento en tan tristes momentos.

GUTIÉRREZ, EDUARDO SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/20|. Queremos recordarte al cumplirse dos meses de tu fallecimiento, para que tu alma descanse en paz. Tu esposa María M. Rojas y tus hijos Telma Cristela, Sergio Denis, Iván Augusto, Irina Valeria, Analía Fernanda, Moira Daniela, Germán Eduardo, Eliana Vanesa. Las Termas.

GRACIAS SAN EXPEDITO SANTA RITA SAN ROQUE Por los favores recibidos. M.E.A. de P.L.