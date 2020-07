Indican que la suba de costos en el transporte de cargas acumula un 109% en el año

07/07/2020 - 01:27 Economía

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (Fadeeac) señaló que la incidencia de los distintos costos que implica mantener operativa una empresa del sector, registró en el acumulado de este año un aumento del 109% a la par que el incremento registrado en junio llegó a casi el 10%.

Según la Fadeeac, de los 11 rubros que componen el índice general de costos del sector, solo 4 de ellos fueron los que incidieron con mayor fuerza en la estructura de costos. Entre ellos Neumáticos con un alza del 4,42%, Personal con un 3,49%, Costos Financieros con un 12% y Gastos Generales con un 15%.

Martín Borbea Antelo, presidente de la Fadeeac, dijo que “hay una parte del sector que no está funcionando porque la misma economía no está funcionando, no sabemos todavía cómo va a quedar la economía de las empresas una vez que volvamos a una cierta normalidad que no sabemos cuál va a ser nuestra nueva normalidad, sí suben los costos, aparecen tasas adicionales que crean algunos gobiernos, pero hay una caída muy fuerte de la actividad”.