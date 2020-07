Aseguran que la salud de Michael Schumcher se sigue deteriorando

07/07/2020 - 09:29 Deportivo

El multicampeon de Fórmula 1 el alemán Michael Schumacher sufrió un deterioro en su estado de salud al padecer atrofia muscular y osteoporosis.

El diario londinense The Mirror informó hoy que el alemán, quien sufrió un grave accidente en 2013 en las pistas de esqui de Meribel, en los alpes franceses, se deterioró durante la pandemia de coronavirus.

Según el diario inglés la leyenda de Ferrari padece "devastadoras complicaciones de salud" durante el tiempo que esta confinado en su cama con atrofia muscular e incluso los huesos también se verían afectados al sufrirír de osteoporosis.

Hace unos 10 días, hubo un rumor en Italia sobre un trasplante de células madre, pero la operación no fue confirmada por la familia del alemán que no da a conocer informes sobre el ex piloto, siete veces campeón mundial.

La familia Schumacher se negó a comentar esta nueva información sobre el alemán, quien es el piloto más ganador de la Fórmula 1 con siete títulos, 91 victorias,158 podios, 68 pole positions y 77 récord de vuelta.