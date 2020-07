Luis Leguizamón se ilusiona con el ascenso de Güemes

08/07/2020 - 00:27 Deportivo

En Güemes todos esperan con ansias que se pueda reanudar el Torneo Federal A. En el momento de la suspensión, el “Gaucho“ lideraba la Zona A y era, y sigue siendo, gran candidato al ascenso. Más ahora que se confirmó que mantendrá a la totalidad de su plantel.

“Por todo lo que estamos pasando, es una buena noticia para nosotros y nos lleva un poquito de tranquilidad dentro de esta incertidumbre que vivimos por la pandemia”, dijo el delantero Luis Leguizamón, en diálogo con Radio Panorama.

“Ahora estamos esperando la noticia de cuándo se puede volver a entrenar. Estamos a la espera y mientras tanto tratamos de hacer lo que nos corresponde a nosotros que son los entrenamientos individuales, con los cuales ya llevamos un tiempo prolongado”, añadió.

El delantero contó que es lo que más extraña en este parate: “Se extraña mucho el día a día, el convivir. Pero lo que más se extraña es jugar los domingos. Preparase para ir a la cancha o concentrar, los viajes. Se extraña todo, para el jugador es medio difícil todo esto”.

“Legui” sabe que no será sencillo volver a competir. “Creo que va a ser duro. Obviamente no va a ser lo mismo, hay que volver a retomar el tema de los trabajos, el ritmo de juego. No es fácil conseguir un ritmo. Nosotros veníamos bastante bien con eso. Pero ya van cuatro meses de parate y es mucho tiempo, el jugador pierde muchísimo. Yo por ahí escuchaba a algunos profes que hablaban, gente que sabe muchísimo, y decían que el físico que pierde un jugador durante ese tiempo ya no se recupera. Pero lo más difícil va a ser el tema del contacto con la pelota, el ritmo de juego. Eso será lo más complicado para retomar. Pero creo que con trabajo, dedicación y sacrificio lo vamos a poder conseguir nuevamente”, manifestó. A todo esto, hay que agregarle que Güemes peleará por ascender. “Jugar por un ascenso es difícil, va a depender mucho de la preparación y de lo mental”, advirtió.

“En caso de que se vuelva a jugar, sería lo ideal poder definir el ascenso en la cancha, más con la gente que tiene Güemes que es muy pasional. Ojalá podamos terminar esto con otro ascenso, sería algo hermoso”, se ilusionó.

Por último, se refirió a lo que hizo durante la pandemia. “Trato de disfrutar mucho de la familia y aprovechar el tiempo que tengo con ellos, especialmente con mi hijo y mi mujer. Cuando estamos en competencia, son muchas las cosas que me pierdo de poder compartir con ellos y por eso ahora lo estoy aprovechando al máximo. También estoy con algunas ideas de hacer algo aparte del fútbol, poner algún negocio o algo para sustentar algunos gastos. Pero estamos bien gracias a Dios”, concluyó.