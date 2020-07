Juanita Tinelli será parte del “Cantando 2020”

08/07/2020 - 20:47 Pura Vida

Habiéndose producido un cambio rotundo de último momento, la productora LaFlia trabaja contrarreloj para el comienzo del Cantando 2020, que comenzó a gestar su regreso, como reemplazo del Bailando 2020, que se tornó imposible realizarse debido al aislamiento obligatorio que se vive hoy en parte del país.

La fecha prevista para que la nueva edición del Cantando, desemboque en el aire, es el 20 de julio en horario prime time por la pantalla de El Trece.

Ya se sabe que Ángel de Brito y Laurita Fernández serán los conductores del certamen que se realizó por última vez en 2011. Serán 16 famosos con sus respectivos soñadores que deberán mostrar su talento para cantar frente a un jurado de especialistas.

Expectativa

Lo interesante es que Juanita Tinelli se sumará al programa. A la joven de 17 años siempre le gustó estar frente a cámara y ha realizado algunas participaciones bailando en ShowMatch, el ciclo conducido por su papá, Marcelo Tinelli, que también podría regresar a la pantalla el 21 de septiembre.

De esta manera, El Trece busca reforzar su programación para ganar la batalla del rating contra Telefe.

“Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli”, reveló Ángel en su programa radial El espectador que se emite por CNN Radio (AM 950).

“Ella ya está grande, ya creció. No es la Juanita que veíamos con la florcita hace 12 años en Bailando por un sueño, ya es una señorita”, agregó.

Aunque no quiso dar detalles sobre el rol que ocupará la hija de Paula Robles, sí aclaró que no formará parte de la producción.

“Si fuera detrás de cámara no tendría gracia”, afirmó el conductor de “Los ángeles de la mañana”. Seguramente, habrá una gran expectativa para ver cómo se desempeña la adolescente en este ciclo de entretenimientos.