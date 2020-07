Schumacher Jr. y su obsesión por llegar a la Fórmula 1

08/07/2020 - 23:50 Deportivo

El hijo del ex campeón mundial de la Fórmula 1, Michael Schumacher, Mick, dijo estar con la mente firme en su llegada a la Fórmula 1.

Mick habló de que “subordina todo” para llegar a la Máxima, al punto de que no tiene un plan B respecto de este deporte.

Mick Schumacher, el hijo de Michael, siete veces campeón alemán de Fórmula 1, ya no tiene que correr con el apellido de su madre, Betsch, para que no lo reconozcan, sobre todo después del accidente que Michael sufrió en el 93 y lo dejó en grave estado. Y, según la prensa inglesa, cada vez peor.

Ya con 21 años, piloto de la Fórmula 2, Schumi Jr. reiteró ante la prensa que su meta sigue siendo llegar a la Fórmula 1.

“No hay un plan B y nunca lo hubo. Porque si hay un plan B, uno no se concentra realmente en el plan A”, dijo Schumacher en entrevista para la edición alemana de agosto de una revista.

Integrante de la escudería italiana Prema, Mick, que acompañaba a su padre en el momento del accidente de esquí en los Alpes franceses, contó una anécdota para apoyar el deseo que se ha convertido en una obsesión prácticamente...

Mick manejó la ferrari 2004 con la que su padre salió campeón.

“Tenía once años y estaba sentado con mi padre en el camión de carreras dentro del Kartódromo de Kerpen (Alemania). El me miró a los ojos y me preguntó: ‘Realmente lo quieres'. Yo solo asentí. Desde entonces subordino todo al deseo de llegar a la Fórmula 1”, relató Mick, quien espera hacer realidad su sueño en 2021.

En cuanto a probar un monoplaza durante esta temporada, el piloto afirmó en la cadena televisiva Sky: “Lógicamente sería positivo si puedo dar algunas vueltas”, consideró el juvenil y reconocido corredor internacional.

El además integrante del equipo de la nueva generación de Ferrari podría llegar a correr a fines de año para Alfa Romeo. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, la Fórmula 1 redujo este año su calendario de carreras. “Hay muchas menos opciones de correr un viernes ahora con esta situación de la pandemia que afecta a miles de personas en todo el mundo. De todas maneras, voy a seguir trabajando duro en donde me toque estar para seguir progresando un tener firme el horizonte de poder llegar a la máxima categoría en cuanto pueda. Por ahora, no hay nada concreto pero sé que puedo tener esa chance en cualquier momento”, advirtió el hijo de Michael Schumacher a la prensa.