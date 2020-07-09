CARTELERA TV / 10 de julio de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
18.00 ALAS ROTAS
19.00 ELIF
19.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 TELEFÉ NOTICIAS
22.00 JESÚS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.45 JESÚS (CONTINÚA)
23.30 30 AÑOS JUNTOS
00.15 STAFF
00.45 CUENTOS INOLVIDABLES
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN