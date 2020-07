Para el Dr. López Bustos, “es irresponsable” decir que un resfrío es un posible coronavirus

09/07/2020 - 23:25 Santiago

En esta época de bajas temperaturas, son muy frecuentes las enfermedades respiratorias como los resfríos o la gripe. Desde el Ministerio de Salud de la Nación instaron a la población que en el caso de presentar síntomas leves de estas patologías consulten con las autoridades sanitarias y no lo subestimen, porque muy posiblemente se trata de coronavirus. Así lo expresó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, lo cual originó un gran malestar en gran parte de la comunidad médica aduciendo que afirmaciones como éstas generan un pánico innecesario en la población.

El Dr. Ramiro López Bustos, reconocido médico infectólogo de la provincia catalogó de “irresponsable” las afirmaciones de la funcionaria.

“No podemos catalogar que todo paciente que tenga fiebre o resfrío, sea coronavirus, porque hay muchísimos cuadros virósicos y virales en esta época del año y no son Covid-19. Incluso hasta un cuadro de anginas puede ocasionar fiebre y dolor de garganta y no por eso vamos a sospechar de un coronavirus. Esa enfermedad se caracteriza no solo por el cuadro febril, sino por la pérdida del gusto y del olfato, algo que no se aparece en un resfrío común”, explicó el especialista.

Desacuerdo

Y fue contundente al referirse a la declaración de Vizzoti.

“Me parece realmente muy aventurado y no estoy para nada de acuerdo con el análisis que hizo la funcionaria. Me parece que es alarmar más a la gente, que hoy por hoy está muy sensibilizada con todo esto. Como especialistas discrepo completamente con ese análisis que hizo la secretaria de Salud de la Nación. La gente se alarma muchísimo y diría que fue un dicho casi irresponsable, sobre todo viniendo de una persona que está al frente del área de salud. Uno tiene que ser muy prudente con lo que dice y lo que hace, porque en este momento, tan sensible que se vive, puede generar mucho pánico en la sociedad, innecesariamente”, expresó el Dr. López Bustos.

Disminuyeron las consultas por los cuadros respiratorios

El frío llegó y se hace sentir con gran intensidad. Esto podría generar un brote de consultas por cuadros respiratorios, aunque el Dr. Ramiro López Bustos se mostró optimista y se refirió a la situación actual en la comunidad santiagueña.

“Por suerte, no estamos viendo gran cantidad de cuadros respiratorios. Al contrario. Bajaron considerablemente con respecto al año pasado y esto se debe al aislamiento preventivo por la circulación del coronavirus. Eso, que obligó a la suspensión de clases, contribuyeron a que hoy no haya muchos casos en las consultas”, consideró el profesional. Asimismo instó a la comunidad a continuar con las medidas preventivas para evitar así cualquier cuadro respiratorio.