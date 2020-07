FÚNEBRES | 10 de julio del 2020

09/07/2020 - 23:39 Funebres

Fallecimientos

- Alberto Reinaldo Domínguez (La Banda)

- Hortencia Jiménez

- Raquel Mercedes De Arzuaga de Ferreiro

- Lilia Cristina Véliz

- Encarnación Paz (La Banda)

- Manuel Aniceto Enriquez

- Marta Moyano

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: VÍCTOR HUGO DURÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/20 y espera la resurrección

Nació en Tintina el 27/01/1936. Su padre fallece siendo él un niño de corta edad y parte de una familia numerosa. Esto motivó su traslado a la ciudad capital de esta provincia. Es aquí donde cursó estudios de química que lo proyectaron a ser uno de los precursores e introductores de la industria petroquímica en Sudamérica. Su formación, su ingeniosa creatividad y su enorme capacidad de trabajo lo impulsaron a viajar por gran parte del mundo donde fue reconocido por su talento y honestidad. Fue director en Sudamtex (USA) Mafisa (Manufactura de Fibras Sintéticas de Argentina) M.Nahmias Saci, Petroquímica Sudamericana de La Plata Argentina. Hilados Flexilon de Venezuela. De esta manera formó su empresa REPARTEX y brindó servicios de asistencia técnica y de montaje a la industria de la fibra sintética de la cual fue pionero en la década de 1960.

Esposo y padre ejemplar de cuatro hijos, supo armonizar sus tareas laborales sin jamás desatender sus deberes familiares a los que dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzos. Pasó sus últimos años en CABA sin jamás olvidar su amada Tintina natal. Fue un santiagueño que con orgullo representó a esta provincia en gran parte del mundo.

Falleció el 8 de julio de 2020 dejando un gran vacío dentro de su familia que lo recordará siempre por su integridad y entrega incondicional.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO: RAQUEL MERCEDES DE ARZUAGA DE FERREIRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Alejandro, José, Teresita, Carlos, María Mercedes, Ramón, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. - P.P. Olaechea 649- Tel.: 4219787.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: RAQUEL MERCEDES DE ARZUAGA DE FERREIRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Teresita Ferreiro y Eduardo A. Lezana, sus nietos María Lourdes e Ignacio; Gonzalo y Marcela; Nicolás y Lucrecia, Ignacio e Ivana; Benjamín y Gabriela, sus bisnietos Manuel, Guillermina, Catalina, Agustín, Baltazar, Delfina, Franca, Santino, Josefina, Martina y Mateo participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: RAQUEL MERCEDES DE ARZUAGA DE FERREIRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/20 y espera la resurrección.

Sus hijos: Alejandro Remigio Ferreiro y Elena Beatriz Durán, sus nietos Alejandro y Mariángeles, Eugenia e Ignacio, Martín y Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: RAQUEL MERCEDES DE ARZUAGA DE FERREIRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/20 y espera la resurrección.

Su hijo Ramón Ferreiro, su esposa Adriana Jiménez Fazzio y sus nietos María del Rosario, Facundo y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin y su alma descanse en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: RAQUEL MERCEDES DE ARZUAGA DE FERREIRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/20 y espera la resurrección.

CPN. Juan M. Beltramino y su esposa Cra. Maria Inés López Moreno de Beltramino y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: MIGUEL ÁNGEL ESTANCIERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/20 y espera la resurrección.

El presidente interventor del I.P.V.U. Cdor. Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y demás personal participan el fallecimiento del Sr Miguel Ángel Estanciero, compañero de trabajo, y acompañan a la familia en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO: ESTELA ACUÑA DE NUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/20 y espera la resurrección.

El señor intendente de Añatuya, don Héctor Ricardo Ibáñez, participa junto a la comunidad, del fallecimiento de la señora viuda del ex intendente de Añatuya Alfredo "Pololo" Nuevo.

RECORDATORIO : BLANCA FELISA SALVATIERRA DE CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/16 y espera la resurrección.

Un día como hoy partías de este mundo, decidiste abrir tus alas espirituales y volar alto a la casa de Dios. En ese trayecto te llevaste todo lo que diste y sembraste en este mundo, cariño, generosidad. Buena madre, amiga, compañera y guía de muchos. Ya nada fue igual, porque los momentos son únicos e irrepetibles en la vida, cuando los seres se van, quedan los vacíos del abrazo, la comida caliente, de la mirada comprensiva, la palabra de amor… y los días siguen, el reloj no deja de girar, pero al fin solo queda grabado a fuego en el alma aquellos días plenos de felicidad, esos recuerdos que son luces de paz… porque el amor no muere, el amor a vos Blanca de Carabajal será para siempre. Disfruta la vida espiritual, allá en el paraíso de Dios. Sus hijos Cacho y Miriam Carabajal y familia, tu amiga Nancy Gramajo, Perla Gutiérrez, Topo y Rody.

RECORDATORIO: LILIA ELENA BATTÁN DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/16 y espera la resurrección.

“Madre querida, descansa en paz junto a tus seres amados. Nuestro cariño, a 4 años de tu partida, inalterable”.

Sus hijas Chichí y Nora con sus respectivas familias y demás familiares, elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO: WALTER HUGO ALBORNOZ

(q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20 y espera la resurrección.

“Papá, hoy hace nueve días de tu partida, te fuiste sorpresivamente, evitaste que esta enfermedad te derrotara, te fuiste acudiendo al llamado de Dios. Hoy estás al lado de Él junto a mi madre. Te pido que ilumines mi camino, que me orientes y me digas cómo seguir. Sólo agradezco todo lo que has hecho por mí, junto a mi madre me pusieron el mundo a mis pies. Descansa en paz papi querido”. Su hija María del Carmen Albornoz, su hijo político Hugo Marcelo Bustamante, sus nietos Marcos Valentín, Matías Joaquín y Maia Antonella Bustamante. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO: SANTIAGO SOUGARRET CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/19 y espera la resurrección.

Hijo, a un año de tu partida las palabras brotan de nosotros a toda prisa queriendo decirte en un instante lo que tendríamos que haberte dicho en una vida. Quién sabe como haces para seguir siendo luz y motor. Quién sabe cuánto viajas para atravesarnos la vida, para mirarnos de cerca, y devolvernos amor. Nos gusta imaginar que te mueves tan inquieto como siempre, nuestro niño mago, te has multiplicado, estás sembrado en nosotros, y nosotros en vos, estás en el dolor que nos habla de la magnitud de este amor, en el deseo infinito de que estés aquí, en la piel que habitamos, en las lágrimas que lloramos, en las sonrisas que se escapan, en las últimas noches de ansias, en ese penúltimo día cuando te hablamos de nosotros, en el pensamiento eterno de sentirnos tres, en la ilusión de verte crecer, en el invocar tu nombre como mantra, en el recuerdo de aquel noviembre sabiendo que venías, en todo hijo, estás vos.

Santi, pedacito de cielo, hoy tendrías que estar aquí fundiéndote con nosotros en un abrazo eterno. Ni la muerte puede con tanto amor. Hasta el infinito, siempre en vos, siempre en nosotros. Te amamos hijo.

Tu mamá y tu papá, Mariana y Mario.

Tus abuelas Silvia y Ana, tus tíos Alejandra, Adrián, y Daniel y tus primitos Josefina, Benjamín y Delfina, tu familia, y todos a los que tocaste con tu amor.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Su hija Maria Mercedes, su esposo Javier Eduardo Viaña sus hijos Mercedes, Javier, Rodrigo y Milagros, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Su hermana María Silvia de Arzuaga, sus hijos Augusto, Gaby, Mariana, Eugenia, Pablo y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Sus sobrinas Silvia Eugenia Nallar y María Luisa Nallar, Gustavo Nazario y sus hijos María y Roberto García Méndez; Federico y Lemi Melem; María del Huerto y Mariano López Milet; sus nietos Gerónimo y Lisandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Su sobrino Enrique Bonacina, Blanca Castiglione y familia participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Su sobrino Eduardo Bonacina, Marta Lezana y familia participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Su sobrino Luis y su hijo Luis Augusto participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Nori Cheeín de Auat y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Los amigos de sus hijos Carlos y Susana: Juan Carlos Leguizamón, Ana Alicia Mirolo, Gonzalo y Juan Manuel Leguizamón y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria y fortaleza para todos sus hijos y nietos.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. El grupo de amigas de los sábados de su hija política Susana Achával: Claudia Lucena, Marisa Martínez, Mariana Ibarra, Carolina Gomez Flores y Ana Alicia Mirolo participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Ing. José Félix Alfano y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y compañero de trabajo Ing. Carlos Ferreiro y acompañan a la familia en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Raúl Tuma y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y compañero de trabajo Ing. Carlos Ferreiro y acompañan a la familia en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Mario, Eduardo, Ernesto, Chiqui, Ana Carolina, María Lucrecia y Cecilia Inés Habra con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Los compañeros de su hijo Ing. Carlos Guillermo Ferreiro de la sección RR.HH de la Dirección Nacional de Vialidad: Vanesa Roldán, Florencia Mattar, Emmanuel Gómez y Felipe Marcos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. José Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Ing. Alejandro Ferreiro y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Lic. Ana Luna de Marcos participa el fallecimiento de la mamá del Ing. Carlos Guillermo Ferreiro y ruega una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Elena Vera de Durán, sus hijos Elena y Alejandro Ferreiro, Francisco y María Dolores Araujo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Graciela Manzur participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Alejandro y Elena en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. J. Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achaval, Francisco, Javier, Juan Felipe, Georgina Gauna, Justina y Francina. participan con gran dolor el fallecimiento de Quela, mamá de Carlos y Susy, y a todos sus hijos. Rogamos oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Graciela Alberdi y Jorge Luis Feijóo, sus hijos María Lourdes, Celina María, María Victoria y Jorge Luis y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Elías Enrique Llugdar, Silvia Analía Marconi, Cristian Llugdar y Alcira Llugdar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Mario Ramon Castillo Solá, Monica Patricia Abate y su hija Josefina participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Antonio Castiglione (h), Marta Rojas Smith, sus hijos y familia participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Los amigos de la Juntada de los Jueves de su hijo Carlos participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Sus vecinos Magalí Enríquez Gallegos y familia y Baby Enríquez Gallegos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Marcelo Lugones y Alicia Cesca, junto a sus hijos Virginia y Esteban, Alfonso y Anita, Germán y Daiana y Javier Lugones Cesca y nietos, Camila, Augusto, Leticia, Lorenzo Lugones y Nicolás Gay Lugones, participan sentidamente de su fallecimiento acompañando afectuosamente a sus hijos y sus respectivas familias, dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

ENRÍQUEZ, MANUEL ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Sus hermanos Juana, Lucrecia, h. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Brea Pozo. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ DE FERNÁNDEZ, ELSA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Su prima hermana Emma Marta López y su sobrino Eduardo Gustavo Ruiz López participan con hondo pesar tu partida, querida y amorsa Elsita, como todos te llamaban así y rogamos desde aquí tu eterno descanso, junto a tus padres y familiares. Así sea.

HERMANSSON DE VILLALBA, JULIETA EVA (China) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Emma de Uliana, sus hijos Diego Uliana y flia, Hugo Uliana y flia, Monica Uliana y flia, Santiago Uliana y flia, participan con dolor el fallecimiento de nuestra vecina y madre de nuestro amigo Jorge. Descansa en paz.

JIMÉNEZ, HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus hijos Carlos, Adolfo y Mildre, H. pol. y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JIMÉNEZ, HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Los compañeros de su hijo Carlitos: Santiago Corvalán, Daniela Vázquez y Cielo Noguera participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ORLANDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. La Legión de María de Catedral Basílica, el Praesidium Inmaculada Concepción acompaña a su familia en este doloroso momento por su partida junto al Señor de nuestro legionario Orlando: Gladys, Dorita, Ana María, Mirta, Ma. de los Ángeles, Rosarito Peña y Gladys Cuello.

JIMÉNEZ, ORLANDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Norma Sayago, Rita Ledesma, Amalia Domínguez, Lucy Kobylañski, Pely Sgoifo, Lucho Quadrelli y todos los amigos del grupo Nuevos Caminos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso.

MOYANO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Su esposo José Domingo Romero, su hija Marisol, su hijo pol. Roberto, sus nietos Angy, Rodrigo, Virginia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VÉLIZ DE IBÁÑEZ, LILIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Su esposo Ricardo, sus hijos Hugo, Yeye, Mario y Darío con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VÉLIZ DE IBÁÑEZ, LILIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Incansable luchadora, supiste criar a todos tus hijos como una "leona". Su hijo Ricardo Hugo Ibáñez, su esposa María Rosa Agüero, sus nietos Ricardo y Paola, Julieta y Rodrigo, Yésica y Darío, Erika y Raúl y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VÉLIZ DE IBÁÑEZ, LILIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Hugo Contreras y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposo Ricardo y sus hijos Hugo, Darío , Yeye en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VÉLIZ, LILIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Su esposo Ricardo Ibáñez, sus hijos Hugo, Yeyé, Mario, Darío, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162, Tel. 4219787.

CORONEL, HÉCTOR HORACIO (q.e.p.d) Falleció el 10/6/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija Teresa, su hijo político, nietos y bisnietos, lo recuerdan con todo el amor y cariño, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

CORONEL, HÉCTOR HORACIO (q.e.p.d) Falleció el 10/6/20|. Papi: que Dios nuestro Señor te tenga en sus brazos y goces del descanso eterno. Como en un sueño profundo te marchaste sabiendo que ya nunca mas sufrirías, que tu alma estaba tranquila y con Dios en armonía. Tu fuerza, entrega y alegría recordaremos por siempre. A Dios seguiremos dando gracias por todo, por haberte elegido para ser nuestro padre. Tu hija Susana tus nietos y bisnietos te recuerdan con mucho amor y cariño. Al cumplirse un mes de tu fallecimiento.

CORONEL, HÉCTOR HORACIO (q.e.p.d) Falleció el 10/6/20|. "Que descanses en la paz y el amor del Señor". Con gran dolor ante tu inesperada partida al cumplirse un mes de tu fallecimiento. Tu hijo Carlos, hija política Iris, nietas: Carla, Grey y Viky, tus bisnietas: Mia e Isabella, agradecen a amigos y familiares que nos acompañaron en este difícil momento. Descansa en paz Coro.

OLLER, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. Hermana, cuánto dolor siento en mi corazón por tu partida. Eras mi consuelo cuando se fue la mamá. Su hermano Gringo, sus sobrinos Mercedes, Juan, Carlitos, Juli y sobrinos nietos lloran tu mes de ausencia, Rogamos al Señor que descanses en paz.

OLLER, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. Hermana, nuestros padres nos enseñaron a estar unidos siempre y aunque hoy la muerte nos haya separado, nuestras almas siempre estarán unidas. Sus hermanos Cacho Oller, Eduardo Oller, Gringo Oller, hna. política Aída Tarchini, sus sobrinos Enzo, Nelson, Cristian, Fabián, Daniel, Mercedes, Juan, Carlos, Julia, sus familias y sobrinos nietos abrazan con dolor el recuerdo de su ausencia.

OLLER, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/20|. Mi querida hermana del corazón, hemos compartido tantas alegrías y penas. Te despedimos con dolor. Monona, Sergio. Sus sobrinos Merci, Juan, Carli, Juli y sobrinos nietos te recuerdan con dolor y elevamos todos oraciones en tu querida memoria.

DOMÍNGUEZ, ALBERTO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Su hijo Oscar Alfredo Domínguez, sus hermanas Audelina Gomez, Rosa del V. Pavón, y su sobrino Gustavo Pavón part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

PAZ, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Sus hijos Claudia, Clara, María, Yolanda, Gustavo, h. políticos Marta, nietos Nazareno, Ignacio, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Polear. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FERREYRA, LUIS LIDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Hermano ya descansas junto a tu madre María y hermana Dora. A un mes de tu partida te recordamos: Nery, Coco, Fidel y Oscar Ferreyra, sobrinos y demás familiares. Ojo de Agua.