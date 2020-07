“Estoy consternado por lo de `Johnny´, no es justo lo que le está pasando ahora”, aseguró Héctor Kairuz

09/07/2020 - 23:50 Policiales

“Realmente estoy consternado por lo de ‘Johnny’. Se me escaparon algunas lágrimas. Me sorprende. Estoy muy triste por lo ocurrido a Johnny, aunque no lo quieras creer. Mucha gente no lo quiere creer, pero yo sí me siento mal. No es justo lo que le está pasando”.

Son palabras de Héctor Kairuz, músico que conoce mejor que nadie a Ramón Mendizábal, “Johnny”, el “Cantor del Pueblo”, artista que hoy está detenido con arresto domiciliario, junto a su esposa, y con su hijo Cristian prófugo, tras descubrir la Policía Federal que en su casa del barrio San Fernando se vendía cocaína.

Kairuz y Mendizábal, en la década del 80, forjaron la identidad conceptual y musical de Los Alfiles, conjunto santiagueño de fuerte apego popular. Posteriormente, por problemas artísticos, el “Turco”, como llaman cariñosamente a Kairuz, y “Johnny” se distanciaron hasta que, hace unos meses, se fundieron en un abrazo. Kairuz es padrino de Virginia, una de las hijos de Mendizábal.

“A pesar de que en algún momento hemos tenido algunas diferencias en cuanto a la parte artística, no me olvido nunca que hemos luchado juntos por llegar al éxito. Yo, últimamente, había tomado contacto con él para que me cuente su biografía para trasladarla al libro Cautivante (libro biográfico de Los Alfiles que está próximo a editarse en Santiago del Estero). Nos habíamos vuelto a hablar. No olvidemos que yo soy el padrino de Virginia, la mayor de sus hijas. Siempre hay un lazo afectivo”, remarcó Kairuz a EL LIBERAL .

“En la década del 80, prácticamente durante la década completa, hemos sido número uno en el país. Hemos luchado juntos, hemos pasado hambre, frío, calor, sueños, viajes. Todos empujábamos para el mismo lado. Los cinco Alfiles, desde que éramos Extraño Poder hasta Los Alfiles, luchábamos por un objetivo que era triunfar hasta que se nos dio”, puntualizó. “No me voy a olvidar que con ‘Johnny’ Mendizábal estuvimos 27 años trabajando juntos en los escenarios. Con él yo conseguí todo lo que hasta ahora, humildemente, tengo”, resaltó Kairuz acerca del vínculo que lo une con el padre de Cristian, Germain y Emanuel, también músicos como “Johnny”. “Los tres lo acompañaban a él cuando era la etapa de solista”, recordó Kairuz.

Para Kairuz, Mendizábal es “una de las voces más distinguidas de los últimos cuarenta años. La más distinguida, junto a Eduardo Franco (Los Iracundos), Alberto Arbizu (Los Moros), Beto Orlando, Juan Ramón, Osmar Allende (Los Cuatro Soles), Ariel Cora (Los Linces) y Alberto Urbani (Grupo Octubre). Todas voces muy distinguidas. A la primera estrofa del canto ya se identificaban quiénes eran”, precisó.