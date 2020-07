Cristian Díaz: “Genera expectativas que Berti me tenga en cuenta”

10/07/2020 - 00:10 Deportivo

Central Córdoba se sigue moviendo antes del regreso a los entrenamientos y en las últimas horas, se confirmaron dos continuidades que eran esperadas por los hinchas. Cristian Díaz e Ismael Quílez, seguirán jugando en el “Ferroviario”, ya que acordaron sus renovaciones con la institución.

“Kichu” será de esta manera uno de los jugadores de mayor antiguedad en la plantilla, mientras que Quílez, de buen rendimiento en la Superliga, tendrá una nueva temporada en el club del Oeste.

Cristian Díaz, quien se encuentra cumpliendo con la cuarentena en Villa Constitución, Santa Fe, dialogó con EL LIBERAL y confesó que está feliz por esta nueva renovación con Central Córdoba.

“Me genera expectativa el hecho de que Berti me haya tenido en cuenta para seguir. Más porque hay muchos chicos que se fueron y él dio el OK para que yo continuara. También el hecho de que me conozca porque sabe lo que puedo rendir”, aseveró Díaz, antes de su renovación.

El lateral fue dirigido por Alfredo Berti en Newell’s, club de donde surgió, y ahora le tocará nuevamente ternerlo como entrenador en Central Córdoba.

“Con Berti tuve una relación normal como con cualquier DT. Él agarró el equipo luego de la partida de Martino así que siguió la misma línea, la de jugar con la tenencia de la pelota, pero siempre buscando el arco rival”, dijo Cristian Díaz.

El 6 de marzo del 2014, por la sexta fecha del Torneo Final, Díaz marcó el tercer tanto de Newell’s en el 4 a 1 sobre Vélez, en el estadio Marcelo Bielsa y con Alfredo Berti como entrenador. Cristian recuerda ese gol a la perfección:

“Eso no me olvido más. Después de una sucesión de muchísimos pases, termino haciendo una pared con Figueroa. Víctor me devuelve un pase picándola y yo entro en diagonal al área, entre el lateral y el central, y defino antes que pique”.

Ahora, se confirmó que Berti volverá a tenerlo en su equipo y como el propio “Kichu” dijo, sabe lo que el lateral le puede dar.