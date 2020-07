Tirón de orejas para Bottas y Leclerc, quienes salieron de Austria sin permiso

10/07/2020 - 00:17 Deportivo

Antes que comience la temporada 2020 de la Fórmula 1 el fin de semana pasado en Austria, la categoría armó un estricto protocolo sanitario para que el Coronavirus no entre en el paddock. Una de las condiciones, aunque no es obligatoria, consiste en que ningún piloto o integrante de un equipo viole el confinamiento y no tenga contacto con otras personas. Pero Valtteri Bottas y Charles Leclerc viajaron a Mónaco y se armó la polémica.

Para este fin de semana, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Estiria, el delegado de la FIA sobre el Coronavirus fue notificado que Charles Leclerc y Valtteri Bottas salieron de Austria en la última semana.

Valtteri Bottas mostró en sus redes cómo disfrutó en Mónaco, mientras que el de Ferrari fue fotografiado con amigos y aficionados que no llevaban cubrebocas ni barbijos.

Según publicó el sitio web Motorsport, la entidad madre del automovilismo les escribirá a los equipos de ambos pilotos para recalcar la necesidad de seguir, de forma estricta, al Código de Conducta que todas las personas presentes a las carreras en Austria deben cumplir.

Sobre lo sucedido, Bottas dijo: “Pregunté si estaba permitido hacerlo y la respuesta fue que sí. No hay diferencia mientras esté con las mismas personas en la misma burbuja, ya sea aquí o en mi casa en Mónaco. Decidí volver a casa porque estamos en Europa y el viaje es corto. Quería pasar esos tres días en mi hogar. Pensé que sería agradable y ahora me siento con las pilas recargadas para afrontar el fin de semana”.

Mientras que Leclerc, explicó: “Volví a casa. Por otro lado, me hicieron la prueba dos veces antes de volver. Los dos test, en dos días, dieron negativo. Volví a casa dos días y luego me hice las dos pruebas para estar seguro de los resultados”.

La normativa sobre esta situación comunica: “Cuando el delegado de Covid-19 considere que una parte interesada ha violado deliberada o reiteradamente el Código de Covid-19, él mismo presentará un informe a los comisarios (de carrera), quienes procederán de conformidad con el artículo 11.9 del Código Deportivo Internacional”.

Por último, la noticia obviamente llegó a algunos de sus rivales y reaccionaron, como el caso de Romain Grosjean, quien se mostró sorprendido ante la chance de poder viajar. Lo cierto es que hubo inconductas que podrían haber ocasionado serios problemas al resto de los corredores que se guardaron en cuarentena.