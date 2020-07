De emprendedores para emprendedores: qué libros recomiendan para el n de semana largo

10/07/2020 - 10:31 El Cronista

Comandan distintos tipos de empresas y, a pesar de las diferentes crisis que pudieron haber atravesado, aprendieron a no bajar los brazos. En la previa al fin de semana largo de julio, estos cinco empresarios pymes recomiendan algunas lecturas que pueden ayudar a inspirar a otros emprendedores a la hora de avanzar con sus negocios.

En 2017, María Avendaño cofundó Dirwa, una compañía que se especializa en la implementación de automatización robótica de procesos. Al frente de un equipo de 120 personas, que opera en Brasil, Chile, Argentina, México, Portugal y Estados Unidos, la directiva, que ocupó posiciones de liderazgo en firmas como el Deutsche Bank, JP Morgan, RaboBank y Puente, recomienda: Mide lo que importa: cómo Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo con OKR (John Doerr), Simplify (de Richard Koch y Greg Lockwood), que aborda cómo Google, Amazon, Ikea, Apple y Samsung, entre otras, se volvieron poderosas, en gran parte, al hacer menos, es decir, simplificando; y The future management in the world (Jordi Canals), que explica cómo la Inteligencia Artificial (IA) está redefiniendo la naturaleza y los principios de la gestión general.

Por su parte, Santiago de Diego, creador de Tau Delta, una pyme especializada en la elaboración de aderezos, especias y salsas que emplea a 60 personas, ofrece libros de diferentes géneros. Los tres, asegura, “me parecen geniales y pueden ayudar mucho en cualquier emprendimiento”: Open (Andre Agassi), Atrapados en el hielo (Caroline Alexander) y Los pilares de la tierra (Ken Follet).

Pablo Libson, CEO de Grupo Libson, una compañía dedicada a la fabricación de material para puntos de venta y de merchandising fundada en 1971, ante todo, sugiere a los emprendedores más jóvenes tener siempre presentes tres palabras: actitud, esfuerzo y coherencia. “Si aplicás estos tres conceptos en todo, jamás te irá mal y, en cualquier cosa que emprendas, con seguridad, tendrás éxito. Jamás hay que darse por vencido".

A la hora de leer, Libson prefiere novelas y biografías. “Sin dudas, cualquier lectura relacionada a Winston Churchill es muy recomendable y en mi vida profesional siempre seguí fundamentos de este genio de nuestra historia. También, recomendaría leer las memorias de David Rockefeller, quien dejó un legado de negocios inconmensurable a la humanidad”.

“Leer buenos libros. La vida es muy corta para leer libros malos. Los buenos clásicos desnudan la naturaleza humana y las empresas en definitiva son personas”, sostiene, por su parte, Ana Viola, CEO de Bodega Malma. Médica de profesión y bodeguera de pura cepa, la número uno de esta firma familiar neuquina que emplea a 33 personas elige: “El señor de las moscas (William Golding), sobre liderazgo y disputas de poder; Robinson Crusoe (Daniel Defoe), nada mejor sobre la perseverancia; y, si tiene que ser sí o sí un libro más o menos actual sobre emprendedores, les recomendaría la biografía de Steve Jobs. Es un relato bastante crudo de cómo lo que se ve de afuera no tiene nada que ver con lo que pasa en las empresas o a las personas”.

En la sugerencia de este último libro (Steve Jobs, de Walter Isaacson) coincide Yésica Bernardou, al frente, junto a Gonzalo Soraiz, de Trend Topic, una radio online cultural, nacida en el barrio porteño de Villa Crespo como un medio digital más de la productora PDM. También recomienda 8 claves para el cambio creativo (Hilda Cañeque) y Burbujas de ocio, nuevas formas de consumo cultural (Roberto Igarza).