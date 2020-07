Desmienten cadena de Whatsapp sobre la cura para el coronavirus

10/07/2020 - 12:07 Santiago

Circula en Facebook y en WhatsApp una cadena que afirma que médicos italianos encontraron la cura para el coronavirus: “Italia derrota al llamado COVID-19, que no es otra cosa que ‘coagulación intravascular diseminada’” (trombosis). Y la forma de combatir el virus, o sea su curación, es con los “antibióticos, anti-inflamatorios y anticoagulantes” (sic). Y agrega que “nunca se necesitaron los ventiladores, ni de la unidad de cuidados intensivos”. Esto es falso.

Si bien es cierto que se encontraron signos de trombosis en pacientes fallecidos por la enfermedad COVID-19, esto no significa que la enfermedad no provoque una neumonía grave ni que los pacientes no necesiten ser hospitalizados en Unidades de Terapia Intensiva ni requieran el uso de respiradores, en los casos más severos.

El nuevo coronavirus sí provoca neumonía

La trombosis es el proceso de formación de un trombo (coágulo) en el interior de un vaso sanguíneo. En el caso de una trombosis a nivel pulmonar, las arterias de los pulmones se bloquean. En cambio, la neumonía es una infección que causa la inflamación del tejido pulmonar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. En estos casos severos de neumonía, algunas investigaciones sugieren que el virus también puede causar una complicación como la trombosis pulmonar. Por lo tanto, a diferencia de lo que afirma la publicación, la COVID-19 provoca neumonía severa y, además, causa problemas en la coagulación. Una cosa no sustituye a la otra.

Daniel Stecher, jefe de Infectología del Hospital de Clínicas, explicó a Chequeado: “La trombosis es un fenómeno común a muchas enfermedades, y la COVID-19 no es una excepción. Esto quiere decir que, además de muchas manifestaciones clínicas y patológicas, se agrega la trombosis. El tratamiento de la trombosis es el uso de anticoagulantes como la heparina”.

El especialista aclaró que esto no quiere decir que no sean necesarios los respiradores: “Los pacientes siguen necesitando respiradores por insuficiencia respiratoria y lo que se hace es agregar una estrategia terapéutica más, como es la anticoagulación”.

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró junto a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva una guía de recomendaciones sobre el uso de heparina y corticoides en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19; esto es, para pacientes que se encuentran hospitalizados.

Allí se aclara: “Observaciones sugieren que las alteraciones de la coagulación y los fenómenos tromboembólicos son comunes en la enfermedad por COVID-19, pero no existe una demostración definida de que su frecuencia sea mayor que en otras infecciones”.

Los antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes no son la cura del coronavirus

Según la OMS, hasta el momento no existe ningún medicamento que prevenga o cure el coronavirus. Además, recomienda no automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19.

Por último, Pablo Bonhevi, jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones en CEMIC, y parte del grupo de especialistas que asesora al Presidente, aseguró a Chequeado que “se puede decir que la trombosis puede ser un evento que se observe al final del cuadro inflamatorio pulmonar y que posiblemente sea el punto final del mismo, lo cual no necesariamente indica que la terapia anticoagulante sea la solución”.

Además, agregó: “Posiblemente, el potencial freno a todo el cuadro que desemboca en la trombosis sea con alguna medida terapéutica que actúe antes y que evite llegar a esta situación donde la anticoagulación ya no sea de utilidad”.

No es la primera vez que circula esta desinformación. En abril y mayo, ya circuló por redes sociales el mismo mensaje.