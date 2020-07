Real Madrid busca dar un paso más hacia el título

10/07/2020 - 17:40 Deportivo

Real Madrid busca estirar la ventaja sobre el Barcelona, recibiendo en su casa al Alavés que lucha por la permanencia. El equipo Culé se puso a un punto del Merengue y por eso hoy necesita ganar para acomodarse mejor en la parte final de La Liga.

El equipo de Zidane no para de ganar desde la reanudación del campeonato, pero el Alavés no pude darse el lujo de perder puntos. En la visita se destaca la presencia del ex defensor de Boca, Lisandro Magallán.