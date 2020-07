Estrenan sátira de las telenovelas mexicanas y con tonada santiagueña

10/07/2020 - 20:25 Pura Vida

Hoy a las 20, se estrenará el primer capítulo de la telenovela online “Por siempre Marisol”, escrita y dirigida por Agustina Gatto, con la colaboración autoral de Natalia Quevedo y protagonizada por Natalia Cociuffo, Santiago Fraccarolli y Paula Acuña y como actor invitado el santiagueño Ignacio “Nacho” Tahhan, radicado en México.

El proyecto fue ideado y llevado adelante íntegramente durante la cuarentena, del mismo modo que el desarrollo de la plataforma de streaming que lo contiene, www.ve niu.com.ar, creada por parte de la comunidad técnica de los teatros más grandes de Buenos Aires como el Ópera, Metropolitan o Gran Rex.

Habrá una premiere mundial solidaria que comenzará con una red carpet con los personajes -que se han impuesto estar ellos en el estreno en vez de los actores-, quienes serán entrevistados por “Nacho” Tahann desde México; seguirá con la proyección del capítulo piloto y finalizará con un show musical de la protagonista, Marisol (Natalia Cociuffo), interpretando el tema principal de la telenovela.

“Por siempre Marisol” está integrada por 7 capítulos de ocho minutos aproximadamente cada uno que serán publicados a razón de dos por semana hasta completar la temporada, en la que se suman como actores invitados Héctor Díaz, Virginia Kaufmann y Nacho Tahhan (en su participación especial interpretará a un cura).

El acceso será a la gorra y parte de la recaudación será donada a la Fundación Sí, para colaborar con bolsones de comida y productos de limpieza en estos tiempos de pandemia.

“Por siempre Marisol”, escrita en coautoría con Natalia Quevedo, se propone recuperar desde una mirada satírica al clásico culebrón mexicano atravesado por la pandemia (ver nota aparte).

Pasión

“No hay pandemia que pueda impedir que los personajes de esta telenovela se entreguen a su pasión y sigan teniendo razonamientos que no le sirven a nadie”, anuncia un capítulo de esta serie creada por puro deseo en medio de una crisis sanitaria global. “Yo me había alejado un poco del teatro, había empezado a trabajar más en cine y televisión y cuando apareció Microteatro (formato de obras de 15 minutos, en 15 metros cuadrados, para 15 personas) me pareció que ahí podía encontrar un lugar para volver, así que primero hice ‘Victoria’ y después surgió la idea de ‘Por siempre Marisol’’, contó Gatto.

Aquella propuesta condensada tenía que ver “con el consumo irónico que surge con ‘Dallas’, que la gente empezó a mirarla como si fuese una comedia, y con que todos los que integraban ‘Marisol’ amaban profundamente la telenovela. Yo me puedo clavar unos capítulos de ‘Marimar’ un domingo, pero no puedo dejar de tener una mirada irónica sobre eso porque no percibo la vida de esa manera y porque el exceso de emociones típico del melodrama me causa risa, porque el exceso de tragedia se convierte en comedia y cuando estrenamos en teatro pasó algo fuerte, fue furor”, reconoció Gatto.

Una novela hecha por Zoom en tiempos de Covid-19

La telenovela está ambientada en una lujosa mansión de algún lugar de México, en la que se tratan con humor y en modo satírico los tópicos usuales del melodrama televisivo, fundamentalmente de los años ‘90. Los personajes hablan con acento mexicano, lo que remite de inmediato a telenovelas como Marimar, cuyo título inspira “Por siempre Marisol”.

La historia transcurre en la actualidad, en tiempos del Covid-19. Los personajes (la tan sexy como bondadosa mucama, el noble y tonto galán y la malvada dueña de casa) se han encerrado en distintos cuartos de la mansión y hablan por videollamada para mantener el aislamiento. Así, en vez de tener sexo tienen sexting, el galán se ha vuelto muy hipocondríaco, la mala habla de “esta asquerosa pandemia” y ha puesto termómetros de alta tecnología en la mansión.

La trama nos sumerge en intrigas donde no faltan la hermana melliza y resentida de la protagonista, un psicólogo argentino que ve a la malvada perdida por el alcohol y el juego como un caso clínico digno de un congreso de psicoanálisis, obsesiones sexuales de todo tipo, una amiga de la mala fanática del póker que siempre sube la apuesta, y una vuelta de tuerca que borra los límites entre buenos y malos ofreciendo una mirada más contemporánea sobre el género telenovela.