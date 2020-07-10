CARTELERA TV / 11 de julio de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.15 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO 3
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
15.45 CLUB 57
16.30 CINE. HITCH, ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
18.00 ELIF
19.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.15 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.15 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL (CONTINÚA)
22.30 PH. PODEMOS HABLAR
00.30 GRAN BARTENDER EN CASA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14 DE TIC
13.00 FANÁTICAS
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO
22.30 TICKET AL SHOW