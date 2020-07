FÚNEBRES | 12 de julio del 2020

11/07/2020 - 22:09 Funebres

- Esteban Bautista Paz Barrientos (Tintina)

- Luis Humberto Sosa

- Roberto del Valle González

- Juana María Goli de Nusbaum

- Nelly Margarita Yácono (Las Termas)

INVITACIÓN A MISA: VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/7/19 y espera la resurrección.

Papi, te marchaste, dejaste esta tierra para ir al lado del Señor. Que fortuna la de Él de tenerte.

Esposo, padre y abuelo. Hoy se cumple un año de tu partida. Solo nos quedan los hermosos momentos vividos, tu enseñanza. Tu gran dedicación a nuestra familia. Gracias por enseñarnos a ser guerreras de la vida. Te pedimos que nos guíes desde el más allá, junto a Jesús, el camino correcto a seguir.

Todavía puedo verte caminar por nuestra casa y siento tu presencia en cada cosa que fue tuya; aún se huele tu perfume que alivia un poco el gran dolor que siento.

Vivirás siempre en nuestros recuerdos y corazones. Nunca te olvidaremos y esperamos con ansias el día para volver a verte….Te amamos Papi .Tu esposa Charo, hijas Maryne, Cristina y Patry, tu adorada nieta Pía Josefina, tus hijos políticos Diego, Hugo y Claudio.

No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Debido a la situación que se está pasando de público conocimiento. Invitamos a escuchar la santa misa en su memoria, vía internet, Facebook Parroquia Inmaculada hoy las 19 hs al cumplirse 1 año de su partida al reino celestial y rezar una oración en su memoria.

RECORDATORIO: MARTA LILIAN BUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/20 y espera la resurrección

Hoy al cumplirse 6 meses de tu muerte pedimos, como todos los días, la intercesión de la Virgen Santísima y todos los santos, para que tengas un lugar en la casa de Dios Padre. “No se turbe vuestro corazón. Tú crees en Dios, cree también en mí. La casa de mi Padre tiene muchas habitaciones, si no fuera así te habría dicho que iré allí para prepararte un lugar”. (Juan 14:1-2). Demasiado han cambiado nuestras vidas, pero todos seguimos unidos, recordándote, preguntándonos cómo le hubieras dado batalla a estos nuevos tiempos que debemos recorrer, porque de todos vos eras la más fuerte, la que no tenías miedo, la que decías que para todo hay solución. No sabemos si hicimos bien en decirle a nuestra madre que sigues de viaje o ya volviste y estás trabajando, tampoco sabemos si aún nos cree, pero si sabemos que su tristeza es por tu ausencia. Tus hijos del corazón hasta hoy nunca dejaron de hablar de vos, eligieron tu estrella en el cielo, pero entendieron que esa tía que todo les daba, no solo regalos sino amor verdadero, ya no volverá. Estás en nuestros corazones y pensamientos hermana querida. Su madre Olga de Bucci, sus hermanos Cussy, Tato, Sandra y Victoria, sus cuñados, sus sobrinos, sobrinas políticas, sobrinos nietos ruegan a sus amigas, vecinos, familiares y a todas las personas que en su momento, sin conocerla oraron por ella, eleven oraciones a Dios en su memoria. Que descanses en paz.

RECORDATORIO: NILDA ESTHER ÁLVAREZ

Hoy hace 9 días que el Señor te llevó a su lado, yo espero que pronto nos juntaremos con Él, no creo que esta soledad que es muy mala, pueda soportarla, pero como tengo la compañía de nuestros hijos voy a tratar de hacerme fuerte para que con nuestros ruegos nos sea más llevadera la soledad de este cariño y amor que nos brindamos. Chau mi amor. Nica Gerez y tus hijos.

RECORDATORIO: NILDA ESTHER ÁLVAREZ

Mami, hoy hace 9 noches que partiste para estar en el reino de Dios. Gracias por todos estos años de tanto amor y cariño que nos brindaste. Aquí te extrañamos mucho y me haces mucha falta. El dolor es inmenso, pero sé que ya descansas en paz. Te amo mamá. Tu hijo Raúl, tu hija política Cristina, tus nietos Romi, Dani, Marcos, Mily y María, bisnietos Tihago, Bauti, Delfina.

RECORDATORIO: NILDA ESTHER ÁLVAREZ

Madre querida, dejaste en mí muchas enseñanzas, las cuales pongo en práctica todos los días. Te doy las gracias por todo lo que me diste. Te tengo en mi alma y mi corazón hasta el último día de mi vida. Te quiero mucho. Descansa en paz. Rody.

RECORDATORIO: NILDA ESTHER ÁLVAREZ

Mami, hoy que no estás, que te fuiste al lado de Dios para no sufrir más, quiero recordarte siempre con alegría y estar fuerte para acompañar a Papi a no estar solo. Sé que desde allá me bendices y proteges. Te extraño y te amo, Marcela.

RECORDATORIO: LUCIO EDBERTO DEL VALLE MATTAR

Es tanto el tiempo sin verte, ojitos verdes, y tan grande el dolor, pero sabemos que junto a nuestro Dios ya no sufres más!! . Te extrañamos horrores y te amamos con nuestra alma.

Sos nuestro más bello ángel guardián, aquí nosotros tus hijos, esposa, nietos te recordamos todos los días acordándonos tantas anécdotas!! .

Ya nos encontraremos pa hasta entonces te esperamos en nuestros sueños, descansa en paz. Pedimos una oración en su memoria. Su esposa Olga Ibáñez, sus hijos: Soledad Laura, Miriam, Luciana, Lucio, hijos políticos y nietos.

RECORDATORIO: LUCIO EDBERTO DEL VALLE MATTAR

Hola abuelo: te amo, siempre te voy a amar siempre con toda mi alma, te extraño y te mando muchos besos, se que nunca más voy a verte en la casa, pero te pido que me recuerdes siempre, chau abuelito Egui. Tu nieta Adaluz.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA: EDUARDO MIGUEL BASBÚS (Chilo)

Hoy hace un mes que estás junto a nuestro Señor, dejaste un gran vacío con tu ausencia física pero también dejaste un lugar lleno de amor en mi ser y en cada uno de nuestros hijos y nietos, porque supiste amarnos a cada uno de una manera muy especial. Enseñaste a tus hijos con el ejemplo, un hombre leal, honesto y con un gran corazón; en tu ser nunca hubo maldad, rencor, avaricia, siempre quisiste y practicaste “primero el otro”.

Ayer hubiésemos cumplido nuestro tan deseado 50 años de casados, lo planeamos, lo pensamos junto a nuestros seres amados y nuestros queridos amigos, que gracias a Dios, son leales compañeros de nuestras vidas. Muchos fueron testigos de nuestro amor. Hoy participaremos en la misa de las 18 hs. junto al padre Jorge Ramírez on line vía facebook en la capilla San José del Bº. Belgrano.

CARABAJAL, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/20|. Su hermana Elisa Isabel Carabajal, sus hijas Elisa Nieto, su esposo Daniel Palavecino, hijos Gonzalo, Daniel y Agustín Palavecino; Patricia Nieto e hijos Francisco y Lucas Storniolo participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CARABAJAL, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/20|. Elisa Carabajal de Nieto, sus hijas Elisa Nieto, Patricia Nieto y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su querido tío Miguel. Ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. María Eugenia Di Lullo de Garay y familia, acompañan con dolor el fallecimiento de nuestra amiga Quela y desean pronta resignación a su familia.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Julio A. Avendaño, Guillermo Avendaño, Graciela Viaña y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Guillermo Catella, Fernanda e hijos, Marisa de Yachelini y su hijo Pedro Yachelini participan el fallecimiento de la estimada Quela y acompañan a toda su familia en estos dolorosos momentos.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. José Nicanor Meossi, Prince Zaccardi de Meossi y familia participan su fallecimiento con pesar y acompañan a su querida familia en estos momento.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. José M. Basbús, Ana G. Montoto, sus hijos Leandro y Carolina, Exequiel y Fabricio participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, María Belén y María Virgina Gómez Mena con sus respectivas familias y Kuki Allub participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/20|. Su esposa Valle, hijos Roberto, Víctor, nuera Ana, nietos Priscila, Guillermo, Virginia, Bautista y Mateo, hnos. Alberto, Juan, Antonio, Silvia y Daniel participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en cem. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GOÑI VDA. DE NUSBAUM, JUANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Sus hijos Raúl, Ricardo, Miguel, Inés, h. pol. Lidia, Cristina, nietos y demás familiares partic. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MORENO ARAUJO, HUGO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/20|. Lucía Juárez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

SOSA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Su hijo William, su ahijado Carlos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CEJAS, PRISCILA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/15|. Un año más y parece mentira que no estés con nosotros, por más años que tenga la vida siempre te recordaremos, nuestra hermosa sobrina. A 5 años de tu partida al reino celestial rogamos una oración en tu memoria. Tus tíos y primos.

JUÁREZ, LUIS AMABLIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. No tendríamos vida para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros (tus hijos), pero prometemos que nunca te olvidaremos. Pero prometemos que nunca te olvidaremos. Siempre te tendremos presente. Nunca olvidaremos este dolor de tu partida, pero tampoco olvidaremos la mejor experiencia de haberte tenido en nuestras vidas. A un mes de tu partida te recordamos tus hijos y nietos. Rogamos una oración en su memoria.

GALVÁN, JULIA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/20|. José Álvarez, Susana Leguizamón acompañan en el dolor a su hija Mónica Guerra y flia. elevan oraciones en su memoria.

NIEVA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/20|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos es el reino de los cielos". Poro Ávila de Beccaría hoy se inclina ante tí, capísimo de la tarea educativa, por lo que siempre te admiró y respetó, por tu gran caudal de formación profesional. Lograste con gran sacrificio, lo confesaste, llegaste a lo más alto de la graduación educativa, fuiste profesor, magister y doctor en el área de la gestión educacional y volcaste a tus colegas y alumnos todos tus mejores saberes. Se conduele ante tu partida tu amiga y hermana en la fe, quien ruega oraciones fervientes por tu paz eterna y cristiana resignación para Rina y flia.

PAZ BARRIENTOS, ESTEBAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/20|. Sus padres Walter Paz y Lali Barrientos, sus hermanos Lupita y Andrés participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tintina. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

POLONI VDA. DE GARCÍA, SUSANA MARGARITA (q.e.p.d.) 10/7/20|. Juan José Rodríguez (Negro) participa con dolor el fallecimiento de tan distinguida dama, mi ex vecina, atenta y servicial. Acompaño a sus familiares ante tan difícil momento. Una oración en su memoria.

POLONI VDA. DE GARCÍA, SUSANA MARGARITA (q.e.p.d.) 10/7/20|. Victoria Spampinato Vda de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

POLONI VDA. DE GARCÍA, SUSANA MARGARITA (q.e.p.d.) 10/7/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos Roberto Nuno, su esposa Estela Marys Castillo y sus hijos Roberto Merish, Viviana Marcela y Stella Maris con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

YÁCONO, NELLY MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Sus hijas María Silvia (Chichita) y María Elena Leiva Yácono participan el fallecimiento de su madre y piden al Altísimo por su eterno descanso. Las Termas.

YÁCONO, NELLY MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Sus hijas María Silvia, María Elena y su hijo político Diego Toledo, participan el fallecimiento de su mamá y piden oraciones en su memoria. Las Termas.

YÁCONO, NELLY MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Sus amigos Dolores del Valle Carrizo de Ávila, Raúl, Fernando, Roxana y Claudio Fabricio Ávila participan el fallecimiento de la mamá de Chichita y María Elena Leiva Yácono. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

YÁCONO, NELLY MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo...". La comunidad educativa del Centro Experimental Nº 6, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su direcotra Srta. María silvia Leiva Yácono (Chichita) y piden oraciones en su memoria. Las Termas.

YÁCONO, NELLY MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. El personal directivo docente y de maestranza del I.S.F.D.C. Nº2 participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. María Silvia Leiva Yácono. Rogamos una oración en su memoria. Las Termas.