Fabián Borro: “Santiago es uno de los pilares de la conducción del básquet argentino”

11/07/2020 - 23:33 Deportivo

Fabián Borro no dudó en atender una llamada telefónicamente con prefijo (0385) de Santiago del Estero, bajo la consigna de hablar acerca del momento que atraviesa el básquet argentino.

El presidente de la Confederación Argentina de Básquet sabe que la provincia dará el salto inicial en el proyecto de masificación de este deporte a nivel nacional.

“Hay que apuntar a la masificación y la iniciación deportiva temprana. Lo hemos conversado con el consejo directivo de la Federación, con ‘Chilo’ Rojas y con Gerardo Montenegro, que está colaborando. Hay que recorrer la provincia de punta a punta y donde haya un club, una escuela o una iglesia, poner una escuela de básquet. La masificación es el objetivo número uno que tenemos en la Confederación y con la Federación de Santiago, porque vamos a colaborar para que la provincia tenga una federación grande y pujante”, fueron las primeras palabras del dirigente porteño.

“Vamos a trabajar en conjunto con Dapello, secretario de Deportes, que siempre está predispuesto a colaborar. Santiago es uno de los pilares de la conducción del básquet argentino. Nosotros tenemos el compromiso de que la Federación se desarrolle, pero vamos por todo el país, porque estamos poniendo en marcha 46 escuelas de iniciación deportiva, exclusivamente en la modalidad 3x3, y Santiago no es la excepción. En eso estamos trabajando, no solamente en Santiago sino en todo el país”, agregó entusiasmado.

¿Cómo se trabaja por el básquet en tiempos de pandemia?

Uno tiene la esperanza de que la Argentina salga fortalecida de esta crisis. Y hay que estar preparados. Por eso nos seguimos reuniendo, para aprovechar el tiempo, ya que al no haber objetivos deportivos ni competencias, nos llevó a repensar ciertas situaciones que son importantes para el básquet como adecuar los estatutos, que estaban pendientes desde el 2014. Además, el estatuto estaba vigente desde el 96, con lo cual necesitábamos hacer un cambio profundo en las estructuras. Y eso es lo que estamos llevando adelante, una reforma profunda en el estatuto, donde cada club es un voto y todos pueden votar en la elección a presidente de las federaciones. Y todas las federaciones tienen representación federal en la Cabb.

¿Qué beneficios generó el acercamiento entre la CABB y la AdC?

Por lo general, las federaciones nacionales creen que tienen intereses diferentes a las ligas y la verdad que si no hay una liga fuerte, no hay una selección fuerte. Y si no hay clubes, no hay federación nacional. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar en conjunto y por eso se creó la mesa de coordinación del básquet argentina, que va a poner en marcha una marca, que sea Argentina Básquet, que va a desarrollar y aplicar sinergias en recursos, economías y negociaciones a futuro, como derechos de televisión, etc. El mundo va a tener que trabajar con el básquet argentino en su totalidad. Se va a trabajar de una manera mancomunada y achicando los gastos de estructura para poder reinvertir en los grandes programas que tenemos que llevar adelante para que crezca el básquet argentino.

¿Le dolieron las críticas de algunos integrantes de la Generación Dorada?

Me parece que hay que ser más democráticos. Nosotros llegamos por elecciones, nunca por una intervención. Nos han votado los presidentes de las federaciones, por lo cual hay que ser respetuoso de eso. Me parece triste no escuchar a otra persona. Es una idea absolutista pensar que uno tiene la razón y negarle el diálogo a otra persona, a otro argentino, agente de trayectoria deportiva y personal, como nosotros. Descalificarnos no es el buen camino. Aquí hay que ir por el camino de la unidad, del orden, de la concordia. Y ojalá reflexionen, porque ya tuvieron la oportunidad de expresarse, apoyando a la otra lista y no tuvieron la suerte de ser electos, fuimos electos nosotros. En la política argentina, el que gana, conduce y el que pierde, acompaña. Y así es cómo funciona la democracia. Pero bueno, estamos viviendo momentos crispados de la Argentina, donde la gente está muy nerviosa y actúa de una manera intempestiva. Pasa en todos los niveles. Hay un nivel de violencia verbal y una falta de respeto que es muy grave.

¿Sergio Hernández va a ser el técnico de la selección en Tokio 2021?

Esperemos que sí. Sergio tiene contrato hasta fin de año. La idea era que continuara hasta los Juegos Olímpicos, pero fue suspendido lamentablemente. Y nos veremos próximamente para definirlo, pero de nuestra parte estamos absolutamente convencidos de la renovación.

¿Tokio 2021 será el torneo de Gabriel Deck?

Gaby tiene todas las condiciones, cada año es de evolución y de crecimiento en su juego. Yo creo que la próxima liga española y la Euroliga lo van a tener como una figura. Ojalá que en los Juegos Olímpicos tenga un rendimiento destacado, que se complete con una gran actuación de la selección argentina. Además, es muy educado, se ha mantenido al margen de todo tipo de situaciones políticas como corresponde.

¿Qué le generaron los comunicados de Las Gigantes?

El Enard le había notificado a la CABB que las becas terminaban en noviembre de 2019 y que luego por una medida de excepción se las prorrogó. Luego, se las corta en un momento inoportuno, que es en medio de una pandemia. Yo no hubiese cortado. La CABB no pidió que las corten. Luego, se reunieron con el presidente del Comité Olímpico y con el ministro de Deporte y se las restituyeron. Y nosotros nos parece bien, porque es un momento que hay que ayudar a todo el mundo. Estuvimos al margen de eso. Ahora, la selección argentina tendrá entrenador y una convocatoria cuando haya visibilidad de la competencia internacional. Y este año no tiene calendario la selección argentina de mayores. Está previsto el Sudamericano para el año que viene. Hay tiempo para trabajar.

MARCA UNO CONTRA UNO

Gerardo Montenegro: “Un amigo, un compañero y hermano. Es el compañero de ruta, con el cual iniciamos todo esto. Y estamos juntos, codo a codo”.

Horacio Muratore: “Un maestro, un consejero y un gran dirigente, no sólo a nivel argentino sino mundial, no debidamente valorado por el deporte argentino. Y será el único argentino que logre ser presidente de Fiba en toda la historia”.

Germán Vaccaro: “Se equivocó en algunas cosas y la Justicia terminará diciendo cuál es el fallo de lo que ocurrió en su momento”.

Federico Susbielles: “Tuve una relación cordial cuando estuvo de presidente en la CABB y lamentablemente no pudimos trabajar juntos para no perder tanto tiempo para el básquet argentino”.