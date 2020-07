Carmelo Ezpeleta: “Estiramos los plazos al máximo para definirlo”

11/07/2020 - 23:37 Deportivo

Hace pocos días, se oficializó que el MotoGP no correrá este año en los Estados Unidos y dejó a la República Argentina como única fecha posible en América. Hace un mes, la organización del Mundial fijó los plazos hasta el 31 de julio para definir en un ciento por ciento el calendario 2020. Tras la baja del Gran Premio de las Américas, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, realizó por primera vez declaraciones públicas y no quiso aventurarse a dar precisiones sobre lo que sucederá con los grandes premios de la Argentina y los dos de Asia, Malasia y Tailandia.

“Pues ahora no se lo puedo decir porque faltan más de 20 días para la fecha límite que pusimos para decidirlo (31 de julio). Si ese plazo expirara ahora me vería obligado a decir que no iríamos a correr fuera de Europa. Por eso estiramos los plazos al máximo. Todos los equipos y los pilotos sabrán exactamente cuántas pruebas habrá cuando se hayan celebrado dos. No sería justo alargar más la incertidumbre. Como máximo habrá 16 grandes premios. Tenemos un compromiso con los equipos de que el curso no termine después del 13 de diciembre”.

La organización espera que mejore la situación en estos países respecto de la pandemia del Covid-19 para que se puede tomar una decisión. Ezpeleta dijo semanas atrás que, de venir a la Argentina, sería con público en las gradas.

“Si no se corre ni en América ni en Asia, no existe de ninguna manera la posibilidad de disputar alguna otra cita en Europa”, afirmó el directivo.

Por último, Ezpeleta habló de lo que será el año que viene. “Nos tendremos adaptar a las circunstancias igual que este año. También dependerá de si se encuentra la vacuna del coronavirus. Si no la hay para entonces, igual habrá que celebrar menos carreras y rotar entre todas”.