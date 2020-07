Prorrogan detención al individuo que violaba a una mujer discapacitada

11/07/2020 - 23:50 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, Gladys Liliana Lami, prorrogó la detención de un individuo sospechado de violar a su vecina discapacitada, sin importarle que al lado estuviese viendo su hija adolescente que padece retraso madurativo.

“Abuso sexual con acceso carnal y tenencia ilegítima de arma de fuego” en perjuicio de la víctima, son los cargos enrostrados por la fiscal, Cecilia Rímini.

El escándalo estalló dos semanas atrás. Madre, discapacitada e hija, con retraso madurativo, arribaron a una posta sanitaria, cuyo titular trabaja en la región hace dos años.

El encargado acostumbraba entregar medicamentos a los integrantes de la comunidad indígena, incluidos los bolsones de comida enviados por el Estado.

Dentro de esa confianza, las mujeres le informaron que un vecino abusa hace mucho tiempo de la mayor y que estaban cansadas de esa vida.

“Él viene casi siempre de madrugada. Desnuda a mi mami. La viola en la cama de al lado. Por ahí, donde la encuentra la lleva al monte y le hace cosas”, supo confiar la adolescente al hombre, quien se apiadó y ese mismo día (5 de junio) alertó a la policía.

Con la misma inmediatez, la fiscal Cecilia Rímini afectó a sus colaboradores. Dispuso exámenes médicos para la víctima y en Cámara Gesell, ambas relataron la odisea que padecían.

El trámite se concretó el 18 de junio. Rímini y los psicólogos escucharon a madre e hija en Cámara Gesell, junto a asistentes sociales y otros funcionarios.

“Tengo 4 hijos, pero vivo solo con una sola. Mis otros hijos le tienen miedo. Dicen que él (el acusado) me quiere agarrar y bajar los pantalones. Yo quiero que lo encierren. Me ha querido pegar y me hace malas palabras. Tengo cabras y me espera en el monte. Tiene una escopeta y a mi hija no le hace nada. Él siempre viene a las 4 de la mañana y mi hija no puede dormir porque le tiene miedo”, señaló la damnificada a las autoridades.