Cómoda victoria de Hamilton en el GP de Austria

12/07/2020 - 12:34 Deportivo

Mercedes parece jugar en otra liga en el inicio de la temporada 2020 de Fórmula 1. Si el pasado fin de semana era Valtteri Bottas quien subía a lo más alto del podio, siente días después el más rápido en Austria -está vez Gran Premio de Estiria- ha sido Lewis Hamilton. En segundo lugar terminó, precisamente, su compañero finés, mientras que Max Verstappen ocupó el tercer cajón del podio.

El Gran Premio arrancó con una salida limpia. Hamilton aguantó su preciada pole a la perfección. Sainz salía realmente bien, incluso se emparejaba con Verstappen al cruzar la primera curva.

Llegados a la segunda curva, se desató la debacle para Ferrari. Leclerc pecó de optimismo al tratar de adelantar a su compañero de equipo. La parte trasera del coche rojo del piloto de 22 años se elevó al contactar con el otro Ferrari, destrozando el alerón trasero de Vettel.

Restos de piezas en la pista y safety car. Leclerc pasaba por el garaje para reemplazar su alerón delantero, también maltrecho. Vettel esperaba detrás, aunque con ninguna opción de volver a carrera. KO del alemán.

Tras la relanzada de del safety car, Leclerc renegaba de la prueba al no poder continuar por tener dañado el suelo del monoplaza. Abandono total de los italianos en las primera vueltas, que alimenta todavía más la crisis que atraviesan los de Maranello en el inicio de curso.

Hamilton takes his 85th career win! He's now just six wins behind Schumacher's all-time record of 91.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD