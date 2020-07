Militante anticuarentena se contagió de Covid-19: “No pensé que iba a terminar así”

12/07/2020 - 14:07 País

El día de la celebración patria por el 25 de Mayo último, Lucio Torres Zavaleta, estuvo marchando en contra de la cuarentena y hoy, a más de un mes de esa manifestación, el joven -de 19 años- se encuentra aislado en un hotel porque se contagió de coronavirus.

Lucio Torres Zavaleta (sin barbijo)durante la marcha anticuarentena del pasado 25 de Mayo, en Capital Federal.







"Nunca creí que iba a terminar aislado siendo privado de mi libertad", dijo Torres al periodista de C5N, Lautaro Maislin.

Durante la manifestación del 25 de Mayo, Torres pidió que se levantaran la medida de aislamiento decretada por el Gobierno. "Nos están vendiendo el virus para convertirnos en Venezuela y matarnos de hambre", manifestó en ese momento.

Sin embargo, hoy aseguró que el virus existe y que se aisló para evitar contagiar a otras personas. "Estoy acá porque no quiero ser una causa de los problemas y ayudar a combatirlo. No tengo ganas de cargar en mi conciencia con la muerte de alguien, por eso prefiero hacer una acción ciudadana y ayudar y hacer parte de la solución, no del problema", aseguró.

Además, aseguró que no asistirá a las próximas marchas. "No se me pasa por la cabeza. Esta vez la veo desde la tribuna".