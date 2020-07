Exclusivo: habla la joven que terminó ensangrentada en su departamento

12/07/2020 - 14:56 Policiales

"Es injusto que él esté preso, porque no me hizo nada", comenzó diciendo Yanina Britos, la mujer que fue hospitalizada en la madrugada del viernes, tras sufrir un corte en su antebrazo en un departamento céntrico, que derivó en la detención de su pareja, ante la sospecha de que se tratara de un caso de violencia de género.

En diálogo con EL LIBERAL, Yanina de 37 años, explicó que hace tres años que llegó a Santiago del Estero desde Córdoba e inició una relación con Mauricio Yanuzzi, detenido ayer por la tarde.

En cuanto a lo sucedido en la madrugada del viernes, precisó que alrededor de las 4 mantuvieron una discusión, en un edificio del barrio Centro de esta ciudad Capital.

"Fue una discusión normal de pareja, no hubo forcejeos ni nada", detalló la mujer de 37 años. "En una crisis de nervios, le doy un golpe de puño al vidrio (de la ventana) que estalla y al retirar el brazo, me cortó", agregó Yanina.

"En ningún momento me levantó la mano, ni me tocó. Él estaba sentado en el comedor, al verme ensangrentada, buscó un trapo para hacerme un torniquete, pero el sangrado no paraba, y por eso se manchó todo el departamento” (de calle Sáenz Peña casi Moreno), comentó.

Por último remarcó: "Se han exagerado muchísimo las cosas. No pasó nada de lo que se dijo. En vez de tomarme declaración antes, se lo llevaron detenido primero. No averiguaron qué pasó".

"Es injusto que él esté preso porque no me hizo nada", finalizó.