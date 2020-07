María Eugenia Vidal recibió el alta tras contraer coronavirus y se reunió con sus hijos

12/07/2020 - 16:42 País

María Eugenia Vidal recibió el alta definitiva tras contraer coronavirus y lo celebró en las redes sociales, donde contó que finalmente se pudo reencontrar con sus hijos.

"Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme", sentenció la ex gobernadora bonaerense.

La dirigente de Juntos por el Cambio anunció el alta médica en Twitter y compartió una foto de una mesa servida con todos los platos para ilustrar el reencuentro con sus tres hijos.

"Volvimos a ser cuatro", celebró la ex mandataria, que en su mensaje también agradeció a los médicos que la atendieron: "Y un inmenso gracias al Dr. Javier Pollan, la Dra. Victoria Ceretti, el Dr. Jorge San Juan, a @FernanQuirosBA y al Dr. Alberto Crescenti y todo el equipo del SAME por acompañarme, cuidarme y darme tranquilidad hasta que llegó el alta".

Según sus allegados, Vidal siempre estuvo bien y solamente experimentó cansancio y falta de gusto, "pero nunca tuvo fiebre", dijeron desde su entorno sobre cómo pasó los días de enfermedad.

También aseguraron que durante su aislamiento, todos los días hablaba con alguna ONG, comedor o dirigente de barrios populares, con la intención de "tratar de colaborar en todo lo social", luego de que al inicio de la pandemia lanzara una web que recibe donaciones para un lista de organizaciones que prestan ayuda social en este momento.

"Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", expresó Vidal en esa oportunidad.