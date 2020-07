“Que el día que ya no habite este mundo… digan que fui un buen hombre”

12/07/2020 - 20:50 Opinión

Antonio Cruz (1951-2020)

El universo de Antonio Cruz se nutría de poesía, microrrelatos, haikus, cuentos y narraciones extraordinarias. Desde que comenzó a escribir, su talento produjo una sintonía particular con las formas literarias breves. En el año 2003 publica un libro dedicado al haiku y a las pocas semanas decide incursionar en el microrrelato. La tentación de encerrar una historia en un espacio reducido fue tan intensa que no se pudo resistir, ingresando definitivamente en el universo de lo breve. Desde aquellos días Antonio encontró su lugar en la literatura, aunque continuó escribiendo poesía. Cuando se le preguntó acerca de la definición del microrrelato contestó: “se me ocurre que es como un golpe directo al corazón y a la razón. Creo que el éxito de un microrrelato está en relación estricta con su capacidad de conmover al lector. De generar nuevas y diversas lecturas e interpretaciones”. Antonio fue además de escritor un apasionado de su profesión de médico, de la música, del cine y del fútbol. Pero por sobre todo, hallaba refugio y alegría en su familia, su esposa Mariana y sus hijos.

Lo dicho hasta aquí ni siquiera se aproxima a su faceta humana. Antonio era un auténtico hacedor, un creador de realidades que vivían en su interior. Constante investigador de la narrativa santiagueña y del NOA, creía fervientemente en el talento literario de autores noveles y experimentados de nuestra provincia. Fue lector ávido de textos incipientes, formador de antologías, impulsor de nuevas camadas de escritores. Si hay que destacar algunas por sobre las múltiples cualidades que poseía Antonio, es su generosidad extraordinaria.

Forjaba nuevos escritores, los estimulaba, generaba creatividad, prologaba libros, brindaba consejos e incluía a los nuevos autores en sus blogs y antologías, conjuntamente con los ya reconocidos en el oficio de escribir. Podía pasar horas hablando de literatura y de la vida, podía escuchar con atención y donar su tiempo a aquellos que compartían sus inquietudes literarias.

Sembró en las tierras más inesperadas, trabajó activamente por la cultura en la provincia, organizó el Primer Encuentro Internacional del Microrrelato en la ciudad de Santiago del Estero, que contó con la presencia de escritores internacionales de renombre, administró varios blogs de poesía, cuentos, microrrelatos y la Revista Cultural Tardes Amarillas.

Entre 1998 y 2008 publica Catarsis (poemas de amor con Esperanza) (1998), Simbiosis (sonetos, grabados y un regalo) ilustrado por Mario Cerón (1999), Ashpa Súmaj (poesía breve - haikus, tankas, sedookas y métrica libre) (2003), Canto a mi pueblo (poemario) (2003), Aires del noroeste (poemario – selección provincial del concurso literario del Consejo Federal de inversiones en el 2003 y publicado en el 2005) Tío Elías y otros cuentos (selección provincial del concurso literario del Consejo Federal de Inversiones, año 2004, publicado en 2006), Poesía cotidiana (2005), Desde el exilio hacia Hiroshima (2006), Tránsito (desde la oscuridad hacia la luz) Poemario (2008), Escritos diminutos (microrrelato – 2008) y El microrrelato en Santiago del Estero (2008). Obtuvo diversos premios literarios provinciales, nacionales e internacionales, habiendo sido jurado también en diversos concursos literarios.

Médico, escritor, hombre de familia y por sobre todo un ser humano cálido, amistoso, generoso e incansable. Antonio deja una senda que no será fácil de continuar. Temple, voluntad, amor a las letras y a su tierra. Un buen hombre de nuestro suelo del cual los santiagueños debemos sentirnos orgullosos tanto de su obra como de sus cualidades más humanas.

Hace unos años la Internacional Microcuentista le hizo una entrevista a Antonio Cruz. Le preguntaron cuál era su deseo. Textualmente contestó: “Que el día que ya no habite este mundo, quienes me recuerden digan que fui un buen hombre”. Hoy nadie podría decir lo contrario.