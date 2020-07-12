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CARTELERA TV / 13 de julio de 2020

A LAS 12.00 AVENIDA BRASIL

- 20:49 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿ Y TÚ QUIÉN ERES?

18.00 ALAS ROTAS

19.00 ELIF

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.45 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

22.00 JESÚS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.45 JESÚS (CONTINÚA)

23.30 30 AÑOS JUNTOS

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14 DE TIC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª edición)

15.30 PEDALIER

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: OLÍMPICO vs. QUIMSA 3

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: RED STAR vs. JUVENTUD DE BELGRANO

20.00 VHS

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FUTBOL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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